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Death toll in London high-rise blaze reaches 12 with 74 injured

By Gregory Katz and Danica KirkaAssociated Press

Published: June 14, 2017 - 08:53 AM | Updated: June 14, 2017 - 12:33 PM
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In this image made from video provided by Mischa Saag, a building is on fire in London, Wednesday, June 14, 2017. Firefighters are battling a massive fire in an apartment high-rise in London. (Mischa Saag via AP)


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