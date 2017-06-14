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Death toll rises to 12 in London apartment building inferno

By Gregory Katz and Danica Kirka
Associated Press

Published: June 14, 2017 - 09:07 PM
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The sun creates a rainbow effect as firefighters work at the scene of a deadly blaze at a high rise apartment block in London, Wednesday. Fire swept through a high-rise apartment building in west London early Wednesday, killing an unknown number of people with around 50 people being taken to hospital. (AP Photo/Alastair Grant)


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