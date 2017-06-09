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Democratic Unionists in Northern Ireland become election key

By Gregory Katz
Associated Press

Published: June 9, 2017 - 12:39 PM
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British Prime Minister Theresa May walks with her husband Philip in 10 Downing street, London, before addressing the press Friday, June 9, 2017 following an audience with Britain's Queen Elizabeth II at Buckingham Palace where she asked to form a government. May's gamble in calling an early election backfired spectacularly, as her Conservative Party lost its majority in Parliament. (AP Photo/Tim Ireland)


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