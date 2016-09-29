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Duterte ‘happy to slaughter’ drug suspects; mentions Hitler

By Jim Gomez
Associated Press

Published: September 29, 2016 - 11:52 PM
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Residents are kept at a distance as police investigators examine the bodies of three suspects who were killed in a sting operation by the authorities in the continuing "War on Drugs" campaign of Philippine President Rodrigo Duterte before dawn Friday in Caloocan city, north of Manila, Philippines. Duterte raised the rhetoric over his bloody anti-crime war to a new level Friday, comparing it to Hitler and the Holocaust and saying he would be "happy to slaughter" 3 million addicts. (AP Photo/Bullit Marquez)


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