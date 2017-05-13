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Egypt discovers new necropolis with at least 17 mummies

By Menna Zaki
Associated Press

Published: May 13, 2017 - 08:00 PM
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In this Oct. 30, 2013 photo, the solid gold mask of King Tutankhamun is seen in its glass case, in the Egyptian Museum near Tahrir Square in Cairo, Egypt. Archaeologists and conservation experts met in Cairo on May 7, to discuss the safe transportation of King Tutankhamun's throne, chests and bed from the Egyptian Museum in central Cairo to a new one being built on the other side of the city. Sunday's gathering brought together experts from Egypt, France, Spain, Germany, Switzerland, Denmark and Japan and is being organized by the Egyptian Ministry of Antiquities. (AP Photo/Nariman El-Mofty)


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