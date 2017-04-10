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Egypt on edge as Christians bury dead from church attacks

Associated Press

Published: April 10, 2017 - 12:52 PM
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Women cry during the funeral for those killed in a Palm Sunday church attack in Alexandria Egypt, at the Mar Amina church, Monday, April 10, 2017. Egyptian Christians were burying their dead on Monday, a day after Islamic State suicide bombers killed at least 45 people in coordinated attacks targeting Palm Sunday services in two cities. Women wailed as caskets marked with the word "martyr" were brought into the Mar Amina church in the coastal city of Alexandria, the footage broadcast on several Egyptian channels. (AP Photo/Samer Abdallah)


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