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Egypt’s Hosni Mubarak returns home after years-long detention

By Maggie Michael
Associated Press

Published: March 24, 2017 - 09:01 AM
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FILE - In this Oct. 16, 1016 file photo, ousted Egyptian President Hosni Mubarak waves to his supporters from his room at the Maadi Military Hospital as they celebrate the 43rd anniversary of the Oct. 6, 1973 war. An Egyptian security official said Froday, March 24, 2017 that the countrys ousted President Hosni Mubarak returned home, after his release. (AP Photo/Amr Nabil, File)


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