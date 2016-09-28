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Egypt sentences 40 suspected IS members to life in prison

By Associated Press

Published: September 28, 2016 - 09:12 AM

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