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‘El Chapo’ is hauled off to U.S. jail that has held terrorists

By Tom Hays  and Jennifer Peltz
Associated Press

Published: January 19, 2017 - 06:01 PM
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In this Jan. 8, 2016 photo, a handcuffed Joaquin "El Chapo" Guzman is made to face the press as he is escorted to a helicopter by Mexican soldiers and marines at a federal hangar in Mexico City. Mexico's most notorious cartel kingpin who twice made brazen prison escapes and spent years on the run as the country's most wanted man, was extradited to the United States on Thursday to face drug trafficking and other charges. (AP Photo/Eduardo Verdugo)


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