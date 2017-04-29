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EU summit: Leaders makes demands of Britain as Brexit talks near

By Ian Wishart, Stephanie Bodoni and Arne Delfs
Bloomberg News

Published: April 29, 2017 - 08:49 PM
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French President Francois Hollande speaks with the media as he arrives for an EU summit in Brussels on Saturday. The 27 EU leaders in Brussels finalized the cornerstones of their negotiating stance without much trouble during a summit on Saturday, one month after May triggered two years of exit talks on March 29. (AP Photo/Virginia Mayo)


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