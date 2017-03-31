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EU wants to solve divorce before fall talks on UK’s future

By Raf Casert
Associated Press

Published: March 31, 2017 - 01:21 PM
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A copy of draft guidelines from the EU on the subject of Britain's invoking of Article 50 which were obtained by the Associated Press Friday March 31, 2017. The European Union softened its line on Britain's exit from the bloc Friday, with Council President Donald Tusk signaling some flexibility on allowing talks on a new relationship before the divorce proceedings are complete. (AP Photo/Sam Wells)


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