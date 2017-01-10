Europe cold snap: River shipping halted, death toll 61

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QWxpc29uIE11dGxlcjwvcD48cD5Bc3NvY2lhdGVkIFByZXNzPC9wPjxwPkJVQ0hBUkVTVCwg
Um9tYW5pYTogT2ZmaWNpYWxzIHN1c3BlbmRlZCBzaGlwcGluZyBhbG9uZyBFdXJvcGUmIzgyMTc7
cyBzZWNvbmQtbG9uZ2VzdCB3YXRlcndheSBvbiBUdWVzZGF5IGFzIGEgcG9sYXIgc3BlbGwgZ3Jp
cHBlZCBhIGxhcmdlIHN3YXRoZSBvZiB0aGUgY29udGluZW50LCBjYXVzaW5nIGhhcmRzaGlwIGVz
cGVjaWFsbHkgYW1vbmcgbWlncmFudHMsIHRoZSBob21lbGVzcyBhbmQgdGhlIGVsZGVybHkuIFRo
ZSBkZWVwIGZyZWV6ZSBoYXMgY2F1c2VkIGF0IGxlYXN0IDYxIGRlYXRocyBzaW5jZSBpdCBiZWdh
biBsYXN0IHdlZWssIGEgdGhpcmQgb2YgdGhvc2UgaW4gUG9sYW5kLjwvcD48cD5Sb21hbmlhbiBw
b2xpY2UgaGFsdGVkIHNoaXBwaW5nIGF0IG1pZGRheSBmb3IgYW4gdW5kZXRlcm1pbmVkIHBlcmlv
ZCBhbG9uZyBhIDkwMC1raWxvbWV0ZXIgKDU2NS1taWxlKSBzdHJldGNoIG9mIHRoZSBEYW51YmUg
Uml2ZXIsIHdoaWNoIGNyb3NzZXMgUm9tYW5pYS4gQ3JvYXRpYW4gYW5kIFNlcmJpYW4gYXV0aG9y
aXRpZXMgYWxzbyBzdG9wcGVkIHJpdmVyIHRyYWZmaWMgb24gdGhlIERhbnViZS48L3A+PHA+SW4g
U2VyYmlhLCBzaGlwcGluZyB3YXMgYmFubmVkIG9uIHRoZSBSaXZlciBTYXZhIGJlY2F1c2Ugb2Yg
aWN5IGNvbmRpdGlvbnMsIHdoaWNoIGNsYWltZWQgYW5vdGhlciB0d28gbGl2ZXMgaW4gc291dGhl
cm4gU2VyYmlhLjwvcD48cD5BdXRob3JpdGllcyBzYWlkIGFuIDg4LXllYXItb2xkIG1hbiBhbmQg
aGlzIHNvbiwgNjQsIGRpZWQgZnJvbSBmcmVlemluZyB0ZW1wZXJhdHVyZXMgaW4gdGhlIHZpbGxh
Z2Ugb2YgRHVnYSBQb2xqYW5hLCBpbiB0aGUgc291dGgsIHdoaWNoIGhhcyBiZWVuIGhhcmRlc3Qt
aGl0IGJ5IHRoZSByZWNlbnQgY29sZCBzcGVsbC4gU2VyYmlhbiBzdGF0ZSBUViByZXBvcnRlZCB0
aGUgdHdvIHZpY3RpbXMsIGRpc2NvdmVyZWQgYnkgYSBtYW4gZGVsaXZlcmluZyBicmVhZCBmcm9t
IGEgbmVpZ2hib3JpbmcgdmlsbGFnZSwgd2VyZSBleHRyZW1lbHkgcG9vci48L3A+PHA+VGhyZWUg
cGVvcGxlIGhhdmUgYmVlbiBmb3VuZCBkZWFkIGluIHRoZSBwYXN0IHRocmVlIGRheXMgaW4gTWFj
ZWRvbmlhIGFzIHRlbXBlcmF0dXJlcyBwbHVuZ2VkIHRvIC0yMCBDICgtNCBGKS4gT25lIDY4LXll
YXIgb2xkIGhvbWVsZXNzIG1hbiB3YXMgZm91bmQgZnJvemVuIHRvIGRlYXRoIGluIHRoZSBjYXBp
dGFsLCBTa29wamUsIHdoaWxlIGEgNjAteWVhci1vbGQgbWFuIGRpZWQgaW4gZnJvbnQgb2YgaGlz
IGhvbWUgaW4gdGhlIHNvdXRoZXJuIHRvd24gaW4gU3RydW1pY2EuIEFuIDgwLXllYXItb2xkIHdv
bWFuIHdhcyBkaXNjb3ZlcmVkIGluIGhlciBob21lIGluIGVhc3Rlcm4gTWFjZWRvbmlhLjwvcD48
cD5BdXRob3JpdGllcyB1cmdlZCBob21lbGVzcyBwZW9wbGUgdG8gZ28gdG8gc2hlbHRlcnMgYW5k
IGxvY2FsIHNjaG9vbHMsIHdoaWNoIGFyZSB0YWtpbmcgdGhlbSBpbiBkdXJpbmcgdGhlIGNvbGQg
c3BlbGwuPC9wPjxwPkluIEFsYmFuaWEsIGl0IHNub3dlZCBpbiB0aGUgc291dGhlcm4gY2l0eSBv
ZiBTYXJhbmRhIGZvciB0aGUgZmlyc3QgdGltZSBpbiAzMiB5ZWFycy4gQSBob21lbGVzcyBBbGJh
bmlhbiBtYW4gd2FzIGZvdW5kIGRlYWQgaW4gdGhlIHNvdXRoZWFzdGVybiBjaXR5IG9mIEtvcmNh
LCB0aGUgZmlmdGggcGVyc29uIHRvIGRpZSBpbiB0aGUgZnJpZ2lkIHdlYXRoZXIuPC9wPjxwPklu
IGNlbnRyYWwgdG93biBvZiBCdWxxaXplLCB0ZW1wZXJhdHVyZXMgcGx1bW1ldGVkIHRvIC0yMiBD
ICgtNy42IEYpLCB3aXRoIG1vc3QgcnVyYWwgYXJlYXMgY3V0IG9mZiBieSBzbm93LiBUaGVyZSB3
ZXJlIHRlbXBvcmFyeSBwb3dlciBhbmQgd2F0ZXIgb3V0YWdlcy4gQXJteSBoZWxpY29wdGVycyB3
ZXJlIGRpc3RyaWJ1dGluZyBhaWQgaW4gcmVtb3RlIG1vdW50YWluIGFyZWFzLjwvcD48cD5Gb2xs
b3dpbmcgc3Ryb25nIGNyaXRpY2lzbSBmcm9tIGFpZCBhZ2VuY2llcyBhbmQgb3RoZXJzLCBhdXRo
b3JpdGllcyBvbiB0aGUgR3JlZWsgaXNsYW5kIG9mIExlc2JvcyBzYWlkIHRoZXkgd291bGQgbW92
ZSAyNTAgcmVmdWdlZXMgZnJvbSB0ZW50cyBhdCBjYW1wcyBpbnRvIHZhY2FudCBob3RlbCByb29t
cyBhcyBoZWF2eSBzbm93IGNvbnRpbnVlZCB1bmFiYXRlZCBhcm91bmQgdGhlIGNvdW50cnkuPC9w
PjxwPlRoZSBnb3Zlcm5tZW50IGFsc28gc2FpZCBpdCB3YXMgc2VuZGluZyBhIEdyZWVrIE5hdnkg
c2hpcCB0byBMZXNib3MsIHRvIHNlcnZlIGFzIGEgZmxvYXRpbmcgc2hlbHRlciBmb3IgcmVzaWRl
bnRzIG9mIGEgc25vdy1ib3VuZCBjYW1wLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UgZGVub3VuY2UgdGhlIGlu
aHVtYW4gbGl2aW5nIGNvbmRpdGlvbnMgcmVmdWdlZXMgb24gTGVzYm9zIGFyZSBmYWNpbmcsJiM4
MjIxOyBhbiBhc3NvY2lhdGlvbiBvZiBwdWJsaWMgaG9zcGl0YWwgZG9jdG9ycyBzYWlkICYjODIy
MDtUaGV5IGFyZSBsaXZpbmcgaW4gbXVkIGFuZCBzbm93LCBjcmFtcGVkIHRvZ2V0aGVyIGluIHVu
c3VpdGFibGUgdGVudHMgLi4uIGFuZCBsaWdodGluZyBmaXJlcyBpbnNpZGUgdGhlbSB0byBzdGF5
IHdhcm0uJiM4MjIxOzwvcD48cD5FbHNld2hlcmUsIHNub3cgY2FuY2VsZWQgc2V2ZXJhbCBmbGln
aHRzIGluIEdyZWVjZSYjODIxNztzIHNlY29uZC1sYXJnZXN0IGNpdHksIFRoZXNzYWxvbmlraSwg
d2hpbGUgYSBzdGF0ZSBvZiBlbWVyZ2VuY3kgd2FzIGRlY2xhcmVkIGluIHNldmVyYWwgcGFydHMg
b2YgdGhlIGNvdW50cnkuPC9wPjxwPlNub3cgZHVzdGVkIHRoZSBhbmNpZW50IEFjcm9wb2xpcyBp
biBBdGhlbnMgYW5kIGNsb3NlZCBtb3N0IHNjaG9vbHMgaW4gdGhlIGNhcGl0YWwsIHdoaWxlIG1v
cmUgdGhhbiAxMCBoZWF0ZWQgc2hlbHRlcnMgd2VyZSBvcGVuZWQgZm9yIGhvbWVsZXNzIHBlb3Bs
ZS4gQW4gQXRoZW5zIG11bmljaXBhbCBlbXBsb3llZSB3YXMgcGxhY2VkIHVuZGVyIGRpc2NpcGxp
bmFyeSByZXZpZXcgZm9yIGFsbGVnZWRseSB0ZWxsaW5nIG9jY3VwYW50cyB0byBsZWF2ZSBhIHNo
ZWx0ZXIgYmVjYXVzZSBoaXMgc2hpZnQgaGFkIGVuZGVkIGFuZCBub2JvZHkgd2FzIGF2YWlsYWJs
ZSB0byB0YWtlIGhpcyBwbGFjZS48L3A+PHA+T25lIHBlcnNvbiBkaWVkIGFuZCBtb3JlIHRoYW4g
MTAgd2VyZSBpbmp1cmVkIGluIElzdGFuYnVsIGFmdGVyIGEgbW9zcXVlIGNhbm9weSBjb2xsYXBz
ZWQgYmVjYXVzZSBvZiBoaWdoIHdpbmRzIGFuZCBzbm93ZmFsbC4gSXQgaGFwcGVuZWQgZHVyaW5n
IGEgZnVuZXJhbCBzZXJ2aWNlIG5lYXIgSXN0YW5idWwmIzgyMTc7cyBtYWluIGFpcnBvcnQuIEJ1
bGVudCBLZXJpbW9nbHUsIGEgZGlzdHJpY3QgbWF5b3IsIHRvbGQgcmVwb3J0ZXJzIGFtYnVsYW5j
ZXMgcnVzaGVkIHRoZSBpbmp1cmVkIHRvIG5lYXJieSBob3NwaXRhbHMuPC9wPjxwPlNldmVyYWwg
U2VyYmlhbiBtdW5pY2lwYWxpdGllcyBoYXZlIGRlY2xhcmVkIGVtZXJnZW5jeSBtZWFzdXJlcyB0
byBiYXR0bGUgdGhlIGV4dHJlbWUgd2VhdGhlciBhbmQgZG96ZW5zIG9mIHZpbGxhZ2VzIGluIHRo
ZSBzb3V0aCBoYXZlIGJlZW4gY3V0IG9mZiBieSBoaWdoIHNub3dkcmlmdHMuPC9wPjxwPkluIFJv
bWFuaWEsIEJ1Y2hhcmVzdCBNYXlvciBHYWJyaWVsYSBGaXJlYSBvbiBUdWVzZGF5IG9yZGVyZWQg
c2Nob29scyBpbiB0aGUgY2FwaXRhbCB0byByZW1haW4gY2xvc2VkIGZvciB0aGUgcmVzdCBvZiB0
aGUgd2VlayBhcyB0aGUgY291bnRyeSBiYXR0bGVkIHRoZSBiaXR0ZXIgY29sZCB3aGljaCBoYXMg
bGVkIHRvIHRyYXZlbCBkZWxheXMsIHBvd2VyIG91dGFnZXMgYW5kIGEgc3VyZ2UgaW4gZGVtYW5k
IGZvciBuYXR1cmFsIGdhcyBhbmQgcG93ZXIuPC9wPjxwPkZhcnRoZXIgbm9ydGggaW4gUG9sYW5k
IHdoZXJlIDIwIHBlb3BsZSBoYXZlIGRpZWQgc2luY2UgdGhlIGNvbGQgc3BlbGwgc3RhcnRlZCBs
YXN0IHdlZWssIGFsYXJtaW5nIHNtb2cgbGV2ZWxzIGxlZCBhdXRob3JpdGllcyB0byBjbG9zZSBz
Y2hvb2xzIGFuZCBraW5kZXJnYXJ0ZW5zIGZvciB0d28gZGF5cyBpbiB0aGUgc291dGhlcm4gY2l0
eSBvZiBSeWJuaWsgdG8gcHJvdGVjdCBjaGlsZHJlbiBmcm9tIG5veGlvdXMgZnVtZXMsIGFuZCBv
ZmZlciBmcmVlIHB1YmxpYyB0cmFuc3BvcnQgdG8gdHJ5IGFuZCBpbXByb3ZlIGFpciBxdWFsaXR5
LjwvcD48cD5Qb2xhbmQmIzgyMTc7cyBjYXBpdGFsLCBXYXJzYXcsIG9mZmVyZWQgZnJlZSBwdWJs
aWMgdHJhbnNwb3J0IG9uIE1vbmRheSwgYW5kIHRoZSBzaXR1YXRpb24gaW1wcm92ZWQsIGFsdGhv
dWdoIHJlc2lkZW50cyBjb21wbGFpbmVkIG9mIGNvdWdoaW5nIGFuZCBpcnJpdGF0ZWQgbm9zZXMg
YW5kIGV5ZXMuIFNtb2cgYWxhcm0gbGV2ZWxzIHdlcmUgZXhjZWVkZWQgaW4gUnlibmlrLCBDemVz
dG9jaG93YSwgS2F0b3dpY2UgYW5kIGFub3RoZXIgbG93LWx5aW5nIGluZHVzdHJpYWwgcmVnaW9u
LjwvcD48cD5UaGUgc21vZyBtYWlubHkgZW1hbmF0ZXMgZnJvbSBzdWJzdGFuZGFyZCBmdWVscywg
c3VjaCBhcyBjb2FsIG11ZCwgd2FzdGUgYW5kIHBsYXN0aWMsIGJ1cm5lZCBpbiBwb29yIHF1YWxp
dHkgaGVhdGVycyBpbiBwcml2YXRlIGhvbWVzLCBhaXIgbW9uaXRvcmluZyBleHBlcnQgQmFyYmFy
YSBUb2N6a28gdG9sZCBUaGUgQXNzb2NpYXRlZCBQcmVzcy4gU2hlIHNhaWQgYXV0aG9yaXRpZXMg
c2hvdWxkIGhlbHAgcmVzaWRlbnRzIGFjcXVpcmUgaGVhdGVycyB3aGljaCB1c2UgY2xlYW4gZnVl
bCBhbmQgaGF2ZSBsb3ctbGV2ZWwgZW1pc3Npb25zLjwvcD48cD5TaGUgc2FpZCB0aGF0IHRyYWZm
aWMgZnVtZXMgYW5kIGluZHVzdHJpYWwgc21va2UgYWxzbyBjb250cmlidXRlIHRvIHRoZSBhaXIg
cXVhbGl0eSwgYnV0IHRvIGEgbGVzc2VyIGV4dGVudCBhcyB0aGV5IGhhdmUgdG8gbWVldCBFdXJv
cGVhbiBzdGFuZGFyZHMuPC9wPjxwPlBvbGFuZCYjODIxNztzIEdvdmVybm1lbnQgQ2VudGVyIGZv
ciBTZWN1cml0eSBzYWlkIHNpeCBwZW9wbGUgZGllZCBNb25kYXkgYmVjYXVzZSBvZiB0aGUgY29s
ZC48L3A+PHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPjxwPkpvdmFuYSBHZWMgaW4gQmVsZ3Jh
ZGUsIFNlcmJpYSwgTW9uaWthIFNjaXNsb3dza2EgaW4gV2Fyc2F3LCBQb2xhbmQsIENpbmFyIEtp
cGVyIGluIElzdGFuYnVsLCBEZXJlayBHYXRvcG91bG9zIGluIEF0aGVucywgS29uc3RhbnRpbiBU
ZXN0b3JpZGVzIGluIFNrb3BqZSwgTWFjZWRvbmlhLCBhbmQgTGxhemFyIFNlbWluaSBpbiBUaXJh
bmEsIEFsYmFuaWEgYWxzbyBjb250cmlidXRlZCB0byB0aGlzIHJlcG9ydC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.