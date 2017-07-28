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Experts: North Korea’s second ICBM test puts much of U.S. in range

By Eric Talmadge and Mari Yamaguchi
Associated Press

Published: July 28, 2017 - 11:41 AM
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In this July 4 photo, distributed by the North Korean government shows what was said to be the launch of a Hwasong-14 intercontinental ballistic missile in North Korea. North Korea fired a ballistic missile Friday night, July 28, which landed in the ocean off Japan, Japanese officials said. (Korean Central News Agency/Korea News Service via AP)


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