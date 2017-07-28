All CATEGORIES
☰ Menu

Experts: North Korea’s second ICBM test puts much of U.S. in range

By Eric Talmadge and Mari Yamaguchi
Associated Press

Published: July 28, 2017 - 11:41 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this July 4 photo, distributed by the North Korean government shows what was said to be the launch of a Hwasong-14 intercontinental ballistic missile in North Korea. North Korea fired a ballistic missile Friday night, July 28, which landed in the ocean off Japan, Japanese officials said. (Korean Central News Agency/Korea News Service via AP)


MORE IN NEWS

devo31_05 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
5KDevo draws hundreds of spuds to downtown Akron - 7:17 AM

The streets of Akron were covered in spuds.

gospel31_03
Crowd worship outside of church during Lock 4’s Gospel Sundays series
goodnews31_faithplace
Good News — July 31
Putin says U.S. will have to shed 755 from diplomatic staff
safety28cut_01
Summit County sheriff, Springfield Township police create ‘safety zones’ for internet purchases
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next