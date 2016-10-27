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Experts uncover hidden layers of possible Jesus tomb site

By Daniel Estrin
Associated Press

Published: October 27, 2016 - 07:37 PM | Updated: October 28, 2016 - 08:46 AM
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This Oct. 2016 photo, shows the moment workers remove the top marble layer of the tomb said to be of Jesus Christ, in the Church of Holy Sepulcher in Jerusalem. A restoration team has peeled away a marble layer for the first time in centuries in an effort to reach what it believes is the original rock surface where Jesus' body was laid. (Dusan Vranic/National Geographic via AP)


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