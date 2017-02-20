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Famine declared in part of South Sudan by government and U.N.

By Justin Lynch
Associated Press

Published: February 20, 2017 - 09:52 PM
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In this photo taken Oct. 19, 2016 and released by UNICEF, a young girl who fled fighting in nearby Leer in recent months, queues for food aid at a food distribution made by the World Food Programme in Bentiu, South Sudan. Famine has been declared Monday in two counties of South Sudan, according to an announcement by the South Sudan government and three U.N. agencies, which says the calamity is the result of prolonged civil war and an entrenched economic crisis that has devastated the war-torn East African nation. (Kate Holt/UNICEF via AP)


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