Famine declared in part of South Sudan by government and U.N.

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+S0FNUEFMQSwgVWdhbmRhOiBGYW1pbmUgaGFzIGJlZW4gZGVjbGFyZWQgaW4gdHdvIGNvdW50
aWVzIG9mIFNvdXRoIFN1ZGFuLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gYW4gYW5ub3VuY2VtZW50IGJ5IHRoZSBT
b3V0aCBTdWRhbiBnb3Zlcm5tZW50IGFuZCB0aHJlZSBVLk4uIGFnZW5jaWVzLCB3aGljaCBzYXlz
IHRoZSBjYWxhbWl0eSBpcyB0aGUgcmVzdWx0IG9mIHByb2xvbmdlZCBjaXZpbCB3YXIgYW5kIGFu
IGVudHJlbmNoZWQgZWNvbm9taWMgY3Jpc2lzIHRoYXQgaGFzIGRldmFzdGF0ZWQgdGhlIHdhci10
b3JuIEVhc3QgQWZyaWNhbiBuYXRpb24uPC9wPjxwPlRoZSBvZmZpY2lhbCBjbGFzc2lmaWNhdGlv
biBvZiBmYW1pbmUgaGlnaGxpZ2h0cyB0aGUgaHVtYW4gc3VmZmVyaW5nIGNhdXNlZCBieSBTb3V0
aCBTdWRhbiYjODIxNztzIHRocmVlLXllYXIgY2l2aWwgd2FyIGFuZCBldmVuIGFzIGl0IGlzIGRl
Y2xhcmVkIFByZXNpZGVudCBTYWx2YSBLaWlyJiM4MjE3O3MgZ292ZXJubWVudCBpcyBibG9ja2lu
ZyBmb29kIGFpZCB0byBzb21lIGFyZWFzLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gVS5OLiBvZmZpY2lhbHMuPC9w
PjxwPk1vcmUgdGhhbiAxMDAsMDAwIHBlb3BsZSBpbiB0d28gY291bnRpZXMgb2YgVW5pdHkgc3Rh
dGUgYXJlIGV4cGVyaWVuY2luZyBmYW1pbmUsIGFuZCB0aGVyZSBhcmUgZmVhcnMgdGhhdCB0aGUg
ZmFtaW5lIHdpbGwgc3ByZWFkIGFzIGFuIGFkZGl0aW9uYWwgMSBtaWxsaW9uIFNvdXRoIFN1ZGFu
ZXNlIGFyZSBvbiB0aGUgYnJpbmsgb2Ygc3RhcnZhdGlvbiwgc2FpZCB0aGUgYW5ub3VuY2VtZW50
LjwvcD48cD4mIzgyMjA7T3VyIHdvcnN0IGZlYXJzIGhhdmUgYmVlbiByZWFsaXplZCwmIzgyMjE7
IHNhaWQgU2VyZ2UgVGlzc290LCBoZWFkIG9mIHRoZSBGb29kIGFuZCBBZ3JpY3VsdHVyZSBPcmdh
bml6YXRpb24gaW4gU291dGggU3VkYW4uIEhlIHNhaWQgdGhlIHdhciBoYXMgZGlzcnVwdGVkIHRo
ZSBvdGhlcndpc2UgZmVydGlsZSBjb3VudHJ5LCBjYXVzaW5nIGNpdmlsaWFucyB0byByZWx5IG9u
ICYjODIyMDt3aGF0ZXZlciBwbGFudHMgdGhleSBjYW4gZmluZCBhbmQgZmlzaCB0aGV5IGNhbiBj
YXRjaC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlJvdWdobHkgNS41IG1pbGxpb24gcGVvcGxlLCBvciBhYm91dCA1
MCBwZXJjZW50IG9mIFNvdXRoIFN1ZGFuJiM4MjE3O3MgcG9wdWxhdGlvbiwgYXJlIGV4cGVjdGVk
IHRvIGJlIHNldmVyZWx5IGZvb2QgaW5zZWN1cmUgYW5kIGF0IHJpc2sgb2YgZGVhdGggaW4gdGhl
IGNvbWluZyBtb250aHMsIHNhaWQgdGhlIHJlcG9ydC4gSXQgYWRkZWQgdGhhdCBuZWFybHkgdGhy
ZWUtcXVhcnRlcnMgb2YgYWxsIGhvdXNlaG9sZHMgaW4gdGhlIGNvdW50cnkgc3VmZmVyIGZyb20g
aW5hZGVxdWF0ZSBmb29kLjwvcD48cD5JZiBmb29kIGFpZCBkb2VzIG5vdCByZWFjaCBjaGlsZHJl
biB1cmdlbnRseSAmIzgyMjA7bWFueSBvZiB0aGVtIHdpbGwgZGllLCYjODIyMTsgc2FpZCBKZXJl
bXkgSG9wa2lucywgaGVhZCBvZiB0aGUgVS5OLiBjaGlsZHJlbiYjODIxNztzIGFnZW5jeSBpbiBT
b3V0aCBTdWRhbi4gT3ZlciAyNTAsMDAwIGNoaWxkcmVuIGFyZSBzZXZlcmVseSBtYWxub3VyaXNo
ZWQsIEhvcGtpbnMgc2FpZCwgbWVhbmluZyB0aGV5IGFyZSBhdCByaXNrIG9mIGRlYXRoLjwvcD48
cD5JdCBpcyBub3QgdGhlIGZpcnN0IHRpbWUgU291dGggU3VkYW4gaGFzIGV4cGVyaWVuY2VkIHN0
YXJ2YXRpb24uIFdoZW4gaXQgZm91Z2h0IGZvciBpbmRlcGVuZGVuY2UgZnJvbSBTdWRhbiBpbiAx
OTk4LCB0aGUgdGVycml0b3J5IHN1ZmZlcmVkIGZyb20gYSBmYW1pbmUgc3B1cnJlZCBieSBjaXZp
bCB3YXIuIEFueXdoZXJlIGZyb20gNzAsMDAwIHRvIHNldmVyYWwgaHVuZHJlZCB0aG91c2FuZCBw
ZW9wbGUgZGllZCBkdXJpbmcgdGhhdCBmYW1pbmUuIEJ1dCBNb25kYXkmIzgyMTc7cyBkZWNsYXJh
dGlvbiBvZiBzdGFydmF0aW9uIGlzIHNvbGVseSBTb3V0aCBTdWRhbiYjODIxNztzIGNyZWF0aW9u
LCBhbmQgYSBVLk4uIG9mZmljaWFsIGJsYW1lZCB0aGUgY291bnRyeSYjODIxNztzIHBvbGl0aWNp
YW5zIGZvciB0aGUgaHVtYW5pdGFyaWFuIGNyaXNpcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoaXMgZmFtaW5l
IGlzIG1hbi1tYWRlLCYjODIyMTsgc2FpZCBKb3ljZSBMdW1hLCBoZWFkIG9mIHRoZSBXb3JsZCBG
b29kIFByb2dyYW0gaW4gU291dGggU3VkYW4uICYjODIyMDtUaGVyZSBpcyBvbmx5IHNvIG11Y2gg
dGhhdCBodW1hbml0YXJpYW4gYXNzaXN0YW5jZSBjYW4gYWNoaWV2ZSBpbiB0aGUgYWJzZW5jZSBv
ZiBtZWFuaW5nZnVsIHBlYWNlIGFuZCBzZWN1cml0eS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlBlcmhhcHMgbm93
aGVyZSBlbHNlIGhhcyBjaXZpbCB3YXIgY2F1c2VkIHN1Y2ggYSBkcmFzdGljIGRlY2xpbmUgaW4g
U291dGggU3VkYW4mIzgyMTc7cyBmb29kIHNlY3VyaXR5IHRoYW4gaW4gQ2VudHJhbCBFcXVhdG9y
aWEgc3RhdGUsIGFjY29yZGluZyB0byB0aGUgcmVwb3J0LiBUcmFkaXRpb25hbGx5IFNvdXRoIFN1
ZGFuJiM4MjE3O3MgYnJlYWQmIzE3MztiYXNrZXQsIENlbnRyYWwgRXF1YXRvcmlhIGhhcyBiZWVu
IGhpdCBieSBmaWdodGluZyBhbmQgZXRobmljYWxseSB0YXJnZXRlZCBraWxsaW5ncyB0aGF0IGJl
Z2FuIGluIEp1bHkgMjAxNiBhbmQgaGF2ZSBkaXNwbGFjZWQgb3ZlciBoYWxmIGEgbWlsbGlvbiBy
ZXNpZGVudHMuIEFzIGEgcmVzdWx0LCBtb3JlIHRoYW4gYSB0aGlyZCBvZiBDZW50cmFsIEVxdWF0
b3JpYSYjODIxNztzIHBvcHVsYXRpb24gaXMgbm93IGZhY2luZyBjcmlzaXMgb3IgZW1lcmdlbmN5
IGxldmVscyBvZiBodW5nZXIsIGFjY29yZGluZyB0byB0aGUgcmVwb3J0LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.