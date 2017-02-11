Female genital mutilation appears to be on the decline, surveys show

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIHByYWN0aWNlIG9mIGZlbWFsZSBnZW5pdGFsIG11dGlsYXRpb24gYXBwZWFycyB0byBi
ZSBvbiB0aGUgZGVjbGluZSBpbiBhIG51bWJlciBvZiBjb3VudHJpZXMsIGFjY29yZGluZyB0byBy
ZWNlbnQgc3VydmV5cywgYSBzaWduIHRoYXQgeWVhcnMgb2YgYWR2b2NhY3kgd29yayBtYXkgYmUg
cGF5aW5nIG9mZi48L3A+PHA+QnV0IHdoaWxlIHRoZSBwZXJjZW50YWdlIG9mIGdpcmxzIGJlaW5n
IGN1dCBpcyBsb3dlciB0aGFuIGluIHByZXZpb3VzIGdlbmVyYXRpb25zICYjODIxMjsgc2lnbmlm
aWNhbnRseSBzbyBpbiBzb21lIGNvdW50cmllcyAmIzgyMTI7IHRoZSBvdmVyYWxsIG51bWJlciBz
dWJqZWN0ZWQgdG8gdGhlIHJpdHVhbCBpcyBoaWdoZXIgYmVjYXVzZSBvZiBwb3B1bGF0aW9uIGdy
b3d0aCwgYSBuZXcgc3R1ZHkgZm91bmQuPC9wPjxwPkFuYWx5c3RzIGF0IHRoZSBQb3B1bGF0aW9u
IFJlZmVyZW5jZSBCdXJlYXUsIGEgbm9ucHJvZml0IHJlc2VhcmNoIG9yZ2FuaXphdGlvbiBpbiBX
YXNoaW5ndG9uLCBzdHVkaWVkIHRoZSByZXN1bHRzIG9mIGhlYWx0aCBhbmQgZGVtb2dyYXBoaWMg
c3VydmV5cyBjYXJyaWVkIG91dCBpbiAyOSBvZiB0aGUgMzAgY291bnRyaWVzIHdoZXJlIHRoZSBw
cmFjdGljZSBpcyBtb3N0IGNvbW1vbi48L3A+PHA+VGhlIHN1cnZleXMgYXJlbiYjODIxNzt0IGRv
bmUgZXZlcnkgeWVhci4gQnV0IG9mIHRoZSAxNiBjb3VudHJpZXMgdGhhdCByZXBvcnRlZCBuZXcg
ZGF0YSBzaW5jZSAyMDE0LCAxMiBzYWlkIHRoZSBwZXJjZW50YWdlIG9mIHdvbWVuIGFuZCBnaXJs
cyBiZXR3ZWVuIHRoZSBhZ2VzIG9mIDE1IGFuZCA0OSB3aG8gd2VyZSBmb3JjZWQgdG8gdW5kZXJn
byB0aGUgcHJvY2VkdXJlIGhhZCBkZWNsaW5lZCBzaW5jZSBzdXJ2ZXlzIGNhcnJpZWQgb3V0IGJl
dHdlZW4gMjAwMyBhbmQgMjAxMS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoaXMgaXMgYSB0cmVtZW5kb3VzbHkg
aGFybWZ1bCBwcmFjdGljZSwgc28gdGhlIGZhY3QgdGhhdCB3ZSYjODIxNztyZSBzZWVpbmcgZGVj
bGluZXMgaW4gcHJldmFsZW5jZSBpbiB0aHJlZS1xdWFydGVycyBvZiB0aGUgY291bnRyaWVzIHdo
ZXJlIHdlIGhhdmUgdXBkYXRlZCBkYXRhIGF2YWlsYWJsZSBpcyBhIHJlYWxseSwgcmVhbGx5IHBy
b21pc2luZyBzaWduLCYjODIyMTsgc2FpZCBFbGl6YWJldGggTGVhaHkgTWFkc2VuLCB3aG8gY28t
YXV0aG9yZWQgdGhlIHN0dWR5LjwvcD48cD5JbiAyMDE0LCB0aGUgc2hhcmUgb2YgY291bnRyaWVz
IHJlcG9ydGluZyBkZWNsaW5lcyBzdG9vZCBhdCA1OCBwZXJjZW50LjwvcD48cD5SZXNlYXJjaGVy
cyBhdHRyaWJ1dGUgdGhlIHByb2dyZXNzIHRvIHRoZSBjb25jZXJ0ZWQgZWZmb3J0cyBvZiBnb3Zl
cm5tZW50cyBhbmQgYWlkIGdyb3VwcyB0byBjb21iYXQgdGhlIHJpc2t5IHByYWN0aWNlLiBNb3N0
IG9mIHRoZSBjb3VudHJpZXMgc3R1ZGllZCBoYWQgZW5hY3RlZCBsYXdzIG9yIGRlY3JlZXMgcHJv
aGliaXRpbmcgdGhlIGN1dHRpbmcgb2YgYSBnaXJsJiM4MjE3O3MgZ2VuaXRhbGlhIGZvciBub25t
ZWRpY2FsIHJlYXNvbnMuPC9wPjxwPlVyYmFuaXphdGlvbiBhbmQgdGhlIGluY3JlYXNpbmcgcmF0
ZXMgb2YgZWR1Y2F0aW9uIGFtb25nIHdvbWVuIGNvdWxkIGFsc28gYmUgZmFjdG9ycy48L3A+PHA+
R2lybHMgd2hvIGxpdmVkIGluIHVyYmFuIGFyZWFzIGFuZCB3aG9zZSBtb3RoZXJzIHJlY2VpdmVk
IGV2ZW4gc21hbGwgYW1vdW50cyBvZiBzY2hvb2xpbmcgd2VyZSBsZXNzIGxpa2VseSB0byBiZSBj
dXQsIE1hZHNlbiBzYWlkLiBUaGUgZmFtaWx5JiM4MjE3O3Mgd2VhbHRoIG9yIHJlbGlnaW9uIGRp
ZCBub3QgYXBwZWFyIHRvIGhhdmUgYSBiZWFyaW5nIG9uIHRoZXNlIGRlY2lzaW9ucy48L3A+PHA+
RmVtYWxlIGdlbml0YWwgbXV0aWxhdGlvbiAmIzgyMTI7IHdoaWNoIHN1cHBvcnRlcnMgY2FsbCAm
IzgyMjA7ZmVtYWxlIGNpcmN1bWNpc2lvbiYjODIyMTsgJiM4MjEyOyByZW1haW5zIGEgZGVlcGx5
IGVtYmVkZGVkIHByYWN0aWNlIGluIHNvbWUgY3VsdHVyZXMsIHdoZXJlIGl0IGlzIHNlZW4gYXMg
YW4gaW1wb3J0YW50IGNvbWluZy1vZi1hZ2Ugcml0dWFsIHRoYXQgZW5zdXJlcyBhIHdvbWFuJiM4
MjE3O3MgcHVyaXR5LiBXaXRob3V0IGl0LCBhIHdvbWFuIG1heSBub3QgYmUgYWJsZSB0byBtYXJy
eS48L3A+PHA+VGhlIFdvcmxkIEhlYWx0aCBPcmdhbml6YXRpb24gZXN0aW1hdGVzIHRoYXQgYXQg
bGVhc3QgMjAwIG1pbGxpb24gd29tZW4gYW5kIGdpcmxzIGhhdmUgaGFkIHRoZWlyIGV4dGVybmFs
IGdlbml0YWxpYSBwYXJ0aWFsbHkgb3IgZnVsbHkgcmVtb3ZlZCBpbiBwYXJ0cyBvZiBBZnJpY2Es
IHRoZSBNaWRkbGUgRWFzdCBhbmQgQXNpYS48L3A+PHA+VGhlIHByb2NlZHVyZSBjYW4gY2F1c2Ug
c2V2ZXJlIGJsZWVkaW5nLCBwcm9ibGVtcyB1cmluYXRpbmcgYW5kIHJlY3VycmluZyBjeXN0cyBh
bmQgaW5mZWN0aW9ucy4gPC9wPjxwPlRoZSBwcmV2YWxlbmNlIG9mIGZlbWFsZSBnZW5pdGFsIG11
dGlsYXRpb24gdmFyaWVzIHNpZ25pZmljYW50bHkgYm90aCBiZXR3ZWVuIGFuZCB3aXRoaW4gY291
bnRyaWVzLiBJbiBwYXJ0cyBvZiBZZW1lbiBhbmQgQ2hhZCwgZm9yIGV4YW1wbGUsIHRoZSByYXRl
IGV4Y2VlZHMgNzUgcGVyY2VudCBidXQgaXMgYmVsb3cgMjUgcGVyY2VudCBlbHNld2hlcmUgaW4g
dGhlIGNvdW50cmllcy48L3A+PHA+U29tZSBvZiB0aGUgbW9zdCBub3RhYmxlIGNoYW5nZSB3YXMg
b2JzZXJ2ZWQgaW4gY291bnRyaWVzIHdoZXJlIHRoZSBwcmFjdGljZSBpcyBtb3N0IHdpZGVzcHJl
YWQuIEluIEJ1cmtpbmEgRmFzbywgbmVhcmx5IDkwIHBlcmNlbnQgb2Ygd29tZW4gaW4gdGhlaXIg
NDBzIHdlcmUgZm9yY2VkIHRvIHVuZGVyZ28gdGhlIHByb2NlZHVyZSwgdXN1YWxseSBiZWZvcmUg
YWdlIDUsIHRoZSBzdHVkeSBmb3VuZC4gQnV0IGp1c3QgMTQgcGVyY2VudCBvZiBnaXJscyBhZ2Vk
IGJldHdlZW4gNSBhbmQgOSBoYWQgYmVlbiBjdXQuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.