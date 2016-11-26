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FIDEL CASTRO 1926-2016

Fidel Castro clung to socialism, mentored new leftists

By Michael Weissenstein and Paul Haven
Associated Press

Published: November 26, 2016 - 04:24 PM
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In this Sunday, Sept. 20, 2015 file photo, Pope Francis meets Fidel Castro in Havana, Cuba. Former President Fidel Castro, who led a rebel army to improbable victory in Cuba, embraced Soviet-style communism and defied the power of 10 U.S. presidents during his half century rule, has died at age 90. The bearded revolutionary, who survived a crippling U.S. trade embargo as well as dozens, possibly hundreds, of assassination plots, died eight years after ill health forced him to formally hand power over to his younger brother Raul, who announced his death late Friday on state television. (AP Photo/Alex Castro)


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