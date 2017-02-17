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Food is harder to find in west Mosul, say fleeing Iraqis

By Balint Szlanko
Associated Press

Published: February 17, 2017 - 06:42 PM
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Umm Mohammed, a resident of western Mosul, sits inside her tent Thursday in a camp east of Mosul. She didn't want to leave her home but her husband told her the alternative was that they would starve to death, because of a lack of food in the western part of the city. (AP Photo/Bram Janssen)


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