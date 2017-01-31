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Israel

For Israeli leader, Trump brings friendship — and risks

By Josef Federman
Associated Press

Published: January 31, 2017 - 09:37 PM
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In this handout photo made on Sept. 25, 2016, provided by the Israeli Government Press Office, Republican Presidential candidate Donald Trump meets Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in New York. (Kobi Gideon,GPO via AP)


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