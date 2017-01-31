For Israeli leader, Trump brings friendship — and risks

PCEtLVBTVFlMRT1QQkhEX0JyaWVmSGVkLS0+PHA+TWV4aWNvIGdldHMgSXNyYWVsaSBhcG9sb2d5
PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9UFRYVF9DcmVkaXRMaW5lLS0+PHA+QXNzb2NpYXRlZCBQcmVzczwvcD48
IS0tUFNUWUxFPVBUWFRfRGF0ZWxpbmUtLT48cD5KRVJVU0FMRU06IElzcmFlbCYjODIxNztzIHBy
ZXNpZGVudCBoYXMgYXBvbG9naXplZCB0byBNZXhpY28gZm9yIGEgdHdlZXQgYnkgUHJpbWUgTWlu
aXN0ZXIgQmVuamFtaW4gTmV0YW55YWh1IHRoYXQgYXBwZWFyZWQgdG8gZW5kb3JzZSBQcmVzaWRl
bnQgRG9uYWxkIFRydW1wJiM4MjE3O3MgcHJvcG9zZWQgYm9yZGVyIHdhbGwuPC9wPjwhLS1QU1RZ
TEU9UFRYVF9Cb2R5VHh0LS0+PHA+QSBzdGF0ZW1lbnQgb24gVHVlc2RheSBmcm9tIFByZXNpZGVu
dCBSZXV2ZW4gUml2bGluJiM4MjE3O3Mgb2ZmaWNlIHNheXMgaGUgdG9sZCBNZXhpY2FuIFByZXNp
ZGVudCBFbnJpcXVlIFBlbmEgTmlldG8gaW4gYSBwaG9uZSBjYWxsIHRoYXQgdGhlcmUgaGFzIGJl
ZW4gYSBtaXN1bmRlcnN0YW5kaW5nLjwvcD48cD5JdCBzYXlzIFBlbmEgTmlldG8gc2FpZCB0aGUg
dHdlZXQgaHVydCBJc3JhZWwtTWV4aWNvIHRpZXMuPC9wPjxwPk5ldGFueWFodSB0d2VldGVkIG9u
IFNhdHVyZGF5IHRoYXQgSXNyYWVsJiM4MjE3O3MgYmFycmllciBhbG9uZyBpdHMgYm9yZGVyIHdp
dGggRWd5cHQgaGFkIHN0ZW1tZWQgYSBzd2VsbCBvZiBBZnJpY2FuIG1pZ3JhbnRzLjwvcD48cD5I
ZSB3cm90ZTogJiM4MjIwO1ByZXNpZGVudCBUcnVtcCBpcyByaWdodC4gSSBidWlsdCBhIHdhbGwg
YWxvbmcgSXNyYWVsJiM4MjE3O3Mgc291dGhlcm4gYm9yZGVyLiBJdCBzdG9wcGVkIGFsbCBpbGxl
Z2FsIGltbWlncmF0aW9uLiBHcmVhdCBzdWNjZXNzLiBHcmVhdCBpZGVhLiYjODIyMTs8L3A+
PHA+SkVSVVNBTEVNOiBQcmltZSBNaW5pc3RlciBCZW5qYW1pbiBOZXRhbnlhaHUmIzgyMTc7cyB1
cGNvbWluZyBXaGl0ZSBIb3VzZSB2aXNpdCBhaW1zIHRvIGNlbWVudCB0aWVzIHRvIGEgc3VycHJp
c2luZ2x5IHN1cHBvcnRpdmUgVS5TLiBwcmVzaWRlbnQgJiM4MjEyOyBidXQgaXQgYWxzbyBwcmVz
ZW50cyBhIHBvbGl0aWNhbCBtaW5lZmllbGQuPC9wPjxwPldoaWxlIE5ldGFueWFodSBhcHBlYXJz
IHRvIGhhdmUgaGl0IGl0IG9mZiB3aXRoIFByZXNpZGVudCBEb25hbGQgVHJ1bXAsIGhlIHdpbGwg
aGF2ZSB0byB0cmVhZCBjYXJlZnVsbHkgZHVyaW5nIHRoZWlyIG1lZXRpbmcgb3IgcmlzayBiZWlu
ZyBzZWVuIGFzIGVuZG9yc2luZyBkaXZpc2l2ZSBwb2xpY2llcyB0aGF0IGhhdmUgYWxpZW5hdGVk
IGtleSBjb25zdGl0dWVuY2llcyBpbiBJc3JhZWwgYW5kIHRoZSBVbml0ZWQgU3RhdGVzLjwvcD48
cD4mIzgyMjA7T24gdGhlIG9uZSBoYW5kLCB0aGUgcHJpbWUgbWluaXN0ZXIgaXMgZ29pbmcgdG8g
d2FudCB0byBhbmQgYWJzb2x1dGVseSBzaG91bGQgZXN0YWJsaXNoIGEgY2xvc2Ugd29ya2luZyBy
ZWxhdGlvbnNoaXAgd2l0aCB0aGUgbmV3IHByZXNpZGVudCwmIzgyMjE7IHNhaWQgRGFuIFNoYXBp
cm8sIHdobyBlYXJsaWVyIHRoaXMgbW9udGggY29tcGxldGVkIGhpcyB0ZXJtIGFzIEJhcmFjayBP
YmFtYSYjODIxNztzIGFtYmFzc2Fkb3IgdG8gSXNyYWVsLjwvcD48cD5CdXQgb24gdGhlIG90aGVy
IGhhbmQsIFNoYXBpcm8gc2FpZCwgJiM4MjIwO3RoZXJlIGlzIGEgcmlzayB0aGF0IGJ5IHNlZW1p
bmcgdG8gYXNzb2NpYXRlIHRvbyBjbG9zZWx5IHdpdGggY2VydGFpbiBwcm9wb3NhbHMsIGFuZCBw
ZXJoYXBzIGluIHNvbWUgd2F5cyB3aXRoIGhpbSBwZXJzb25hbGx5LCB0aGVyZSYjODIxNztzIGFu
IGFsaWVuYXRpb24gZmFjdG9yIGZvciBvdGhlciBrZXkgW0FtZXJpY2FuXSBjb25zdGl0dWVuY2ll
cyB0aGF0IGhhdmUgYmVlbiBwYXJ0IG9mIHRoZSBiaXBhcnRpc2FuIHByby1Jc3JhZWwgY29hbGl0
aW9uLiYjODIyMTs8L3A+PHA+SW4gYSBzaWduIG9mIHdoYXQgY291bGQgbGllIGFoZWFkLCBOZXRh
bnlhaHUgc3RheWVkIHNpbGVudCB3aGlsZSBBbWVyaWNhbiBKZXdpc2ggZ3JvdXBzIGNvbmRlbW5l
ZCBhbiBhd2t3YXJkIFdoaXRlIEhvdXNlIHN0YXRlbWVudCBhYm91dCB0aGUgSG9sb2NhdXN0IHRo
YXQgbWFkZSBubyBtZW50aW9uIG9mIEpld2lzaCBzdWZmZXJpbmcuIEhlIGFsc28gYXZvaWRlZCBz
cGVha2luZyBvdXQgb24gVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBleGVjdXRpdmUgb3JkZXIgYmFubmluZyB0cmF2
ZWwgdG8gdGhlIFUuUy4gZm9yIGNpdGl6ZW5zIGZyb20gc2V2ZW4gTXVzbGltLW1ham9yaXR5IGNv
dW50cmllcywgZGVzcGl0ZSBkZWVwIG1pc2dpdmluZ3MgYW1vbmcgbWFueSBBbWVyaWNhbiBKZXdz
IGFuZCBmZWFycyBoZXJlIHRoYXQgSXNyYWVsaXMgb2YgTWlkZGxlIEVhc3Rlcm4gZGVzY2VudCBt
aWdodCBhbHNvIGJlIGFmZmVjdGVkLjwvcD48cD5NZWFud2hpbGUsIElzcmFlbCBhbm5vdW5jZWQg
cGxhbnMgVHVlc2RheSB0byBidWlsZCAzLDAwMCBuZXcgaG9tZXMgaW4gV2VzdCBCYW5rIHNldHRs
ZW1lbnRzLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.