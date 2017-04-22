France kicks off presidential vote overseas; security tight

PHA+UEFSSVM6IEVhcmx5IHZvdGluZyBiZWdhbiBvdmVyc2VhcyBTYXR1cmRheSBpbiBGcmFuY2Um
IzgyMTc7cyBtb3N0IG5haWwtYml0aW5nIGVsZWN0aW9uIGluIGdlbmVyYXRpb25zLCBhbmQgdGhl
IDExIGNhbmRpZGF0ZXMgc2Vla2luZyB0byBiZWNvbWUgdGhlIGNvdW50cnkmIzgyMTc7cyBuZXh0
IHByZXNpZGVudCBzaWxlbmNlZCB0aGVpciBjYW1wYWlnbnMgYXMgcmVxdWlyZWQgdG8gZ2l2ZSB2
b3RlcnMgYSBwZXJpb2Qgb2YgcmVmbGVjdGlvbi48L3A+PHA+T3BpbmlvbiBwb2xscyBzaG93ZWQg
YSB0aWdodCByYWNlIGFtb25nIHRoZSBmb3VyIHRvcCBjb250ZW5kZXJzIHZ5aW5nIHRvIGdldCBp
bnRvIHRoZSBNYXkgNyBwcmVzaWRlbnRpYWwgcnVub2ZmIHRoYXQgd2lsbCBkZWNpZGUgd2hvIGJl
Y29tZXMgRnJhbmNlJiM4MjE3O3MgbmV4dCBoZWFkIG9mIHN0YXRlLiBCdXQgdGhlIHBvbGxzIGFs
c28gc2hvd2VkIHRoYXQgZGVjaXNpb24gd2FzIGxhcmdlbHkgaW4gdGhlIGhhbmRzIG9mIHRoZSAx
IGluIDMgRnJlbmNoIHZvdGVycyB3aG8gYXJlIHN0aWxsIHVuZGVjaWRlZC48L3A+PHA+UG9sbHMg
b3BlbmVkIGluIEZyYW5jZSYjODIxNztzIGZhci1mbHVuZyBvdmVyc2VhcyB0ZXJyaXRvcmllcyBi
dXQgd2VyZW4mIzgyMTc7dCB0byBzdGFydCB1bnRpbCBTdW5kYXkgb24gdGhlIEZyZW5jaCBtYWlu
bGFuZC4gRnJhbmNlJiM4MjE3O3MgMTAgcGVyY2VudCB1bmVtcGxveW1lbnQsIGl0cyBsYWNrbHVz
dGVyIGVjb25vbXkgYW5kIHNlY3VyaXR5IGlzc3VlcyB0b3Agdm90ZXJzJiM4MjE3OyBjb25jZXJu
cy48L3A+PHA+UG9saXRpY2FsIGNhbXBhaWduaW5nIHdhcyBiYW5uZWQgZnJvbSBtaWRuaWdodCBG
cmlkYXkgdW50aWwgdGhlIHBvbGxzIGNsb3NlIGF0IDggcC5tLiBTdW5kYXkuPC9wPjxwPlBvbGxz
IHN1Z2dlc3RlZCB0aGF0IGZhci1yaWdodCBuYXRpb25hbGlzdCBNYXJpbmUgTGUgUGVuIGFuZCBF
bW1hbnVlbCBNYWNyb24sIGFuIGluZGVwZW5kZW50IGNlbnRyaXN0IGFuZCBmb3JtZXIgZWNvbm9t
eSBtaW5pc3Rlciwgd2VyZSBpbiB0aGUgbGVhZC48L3A+PHA+SG93ZXZlciwgY29uc2VydmF0aXZl
IEZyYW5jb2lzIEZpbGxvbiwgYSBmb3JtZXIgcHJpbWUgbWluaXN0ZXIgd2hvc2UgY2FtcGFpZ24g
d2FzIGluaXRpYWxseSBkZXJhaWxlZCBieSBjb3JydXB0aW9uIGFsbGVnYXRpb25zIHRoYXQgaGlz
IHdpZmUgd2FzIHBhaWQgZm9yIG5vLXNob3cgd29yayBhcyBoaXMgYWlkZSwgYXBwZWFyZWQgdG8g
YmUgY2xvc2luZyB0aGUgZ2FwLCBhcyB3YXMgZmFyLWxlZnRpc3QgY2FuZGlkYXRlIEplYW4tTHVj
IE1lbGVuY2hvbi48L3A+PHA+U2VjdXJpdHkgd2FzIHRpZ2h0ICYjODIxMjsgdGhlIGdvdmVybm1l
bnQgaGFzIG1vYmlsaXplZCBtb3JlIHRoYW4gNTAsMDAwIHBvbGljZSBhbmQgZ2VuZGFybWVzIHRv
IHByb3RlY3QgNzAsMDAwIHBvbGxpbmcgc3RhdGlvbnMsIHdpdGggYW4gYWRkaXRpb25hbCA3LDAw
MCBzb2xkaWVycyBvbiBwYXRyb2wuPC9wPjxwPlNlY3VyaXR5IGlzIGEgcHJvbWluZW50IGlzc3Vl
IGFmdGVyIGEgd2F2ZSBvZiBleHRyZW1pc3QgYXR0YWNrcyBvbiBGcmVuY2ggc29pbCwgaW5jbHVk
aW5nIGEgZ3VubWFuIHdobyBraWxsZWQgYSBQYXJpcyBwb2xpY2Ugb2ZmaWNlciBUaHVyc2RheSBu
aWdodCBiZWZvcmUgYmVpbmcgc2hvdCBkZWFkIGJ5IHNlY3VyaXR5IGZvcmNlcy4gVGhlIGd1bm1h
biBjYXJyaWVkIGEgbm90ZSBwcmFpc2luZyB0aGUgSXNsYW1pYyBTdGF0ZSBncm91cC48L3A+PHA+
Vm90ZXJzIG1hZGUgdGhlaXIgY2hvaWNlcyBpbiB0aGUgQXRsYW50aWMgT2NlYW4gdGVycml0b3Jp
ZXMgb2YgU3QuICBQaWVycmUgYW5kIE1pcXVlbG9uIGFzIHdlbGwgYXMgaW4gRnJlbmNoIEd1aWFu
YSBpbiBTb3V0aCBBbWVyaWNhLCB0aGUgQ2FyaWJiZWFuJiM4MjE3O3MgR3VhZGVsb3VwZSBhbmQg
ZWxzZXdoZXJlLiBWb3RlcnMgYWJyb2FkIGNvdWxkIGFsc28gY2FzdCBiYWxsb3RzIGluIEZyZW5j
aCBlbWJhc3NpZXMgU2F0dXJkYXkuPC9wPjxwPlRoZSBtYWQtZGFzaCBjYW1wYWlnbmluZyBvZiB0
aGUgbGFzdCBmZXcgd2Vla3MgY2FtZSB0byBhbiBhYnJ1cHQgaGFsdCBhZnRlciB0aGUgQ2hhbXBz
LUVseXNlZXMgZ3VuIGF0dGFjayBieSAzOS15ZWFyLW9sZCBLYXJpbSBDaGV1cmZpLiBUaHJlZSBz
dXNwZWN0cyBjbG9zZSB0byB0aGUgYXR0YWNrZXIgcmVtYWluIGluIGN1c3RvZHksIEFnbmVzIFRo
aWJhdWx0LUxlY3VpdnJlIG9mIHRoZSBQYXJpcyBwcm9zZWN1dG9yJiM4MjE3O3Mgb2ZmaWNlIHNh
aWQgU2F0dXJkYXkuPC9wPjxwPkxlIFBlbiBhbmQgRmlsbG9uIGNhbmNlbGVkIHRoZWlyIGxhc3Qg
Y2FtcGFpZ24gZXZlbnRzIEZyaWRheSBvdmVyIHNlY3VyaXR5IGNvbmNlcm5zLiBNYWNyb24gZGlk
IHRvbywgYnV0IGFsc28gYWNjdXNlZCBoaXMgcml2YWxzIG9mIHRyeWluZyB0byBjYXBpdGFsaXpl
IG9uIHRoZSBhdHRhY2sgd2l0aCB0aGVpciBhbnRpLWltbWlncmF0aW9uLCB0b3VnaC1vbi1zZWN1
cml0eSBtZXNzYWdlcy4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.