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France’s Macron to reshuffle govt after huge parliament win

By Sylvie Corbet
Associated Press

Published: June 19, 2017 - 03:11 PM
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French President Emmanuel Macron meets people after voting in the final round of parliamentary elections, in the northern seaside town of Le Touquet, France, Sunday, June 18, 2017. French voters are choosing legislators for the National Assembly in the second round of parliamentary elections expected to hand a huge majority to President Emmanuel Macron's new centrist movement, allowing him to advance his pro-business, pro-European agenda. (AP Photo/Thibault Camus)


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