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France’s new president proving a keeper of secrets

Associated Press

Published: May 12, 2017 - 09:50 AM
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French President-elect Emmanuel Macron attends a ceremony commemorating the abolition of slavery, in Paris, Wednesday, May 10, 2017. (AP Photo/Christophe Ena)


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