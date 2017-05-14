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France’s new president vows to fortify EU, revamp politics

By Sylvie Corbet
Associated Press

Published: May 14, 2017 - 10:05 PM

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