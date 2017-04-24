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France’s rejected mainstream unites behind Macron for runoff

By Sylvie Corbet And Elaine Ganley
Associated Press

Published: April 24, 2017 - 12:31 PM
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FILE - In this Sunday April 23, 2017 file photo, French centrist presidential candidate Emmanuel Macron waves before addressing his supporters at his election day headquarters in Paris. They could hardly be more different: Pro-European centrist Emmanuel Macron is facing anti-immigration, anti-EU Marine Le Pen in Frances presidential runoff May 7. (AP Photo/Thibault Camus, file)

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