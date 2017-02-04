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French far-right candidate Le Pen’s plan: ‘Made in France’

By Elaine Ganley
Associated Press

Published: February 4, 2017 - 08:43 PM

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