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French high school shooting: 3 people shot, student arrested

By Elaine Ganley And Sylvie Corbet
Associated Press

Published: March 16, 2017 - 09:42 AM | Updated: March 16, 2017 - 01:20 PM
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In this image from TV, Police cordon off the area as people gather to view the nearby high school, following a shooting in Grasse, southern France, Thursday March 16, 2017. According to officials, an armed high school student attacked at the Alexis de Tocqueville high school in the town of Grasse, France. At Least two people are known to be injured. (BFM via AP)


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