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French stocks soar to near-decade highs as Macron tops poll

By Pan Pylas
Associated Press

Published: April 24, 2017 - 12:21 PM
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French centrist presidential candidate Emmanuel Macron thumbs up as he addresses his supporters at his election day headquarters in Paris , Sunday April 23, 2017. Macron and far-right populist Marine Le Pen advanced Sunday to a runoff in France's presidential election, remaking the country's political system and setting up a showdown over its participation in the European Union. (AP Photo/Christophe Ena)


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