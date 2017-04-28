Friendly fire may have killed 2 Army Rangers in Afghanistan

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogVHdvIEFybXkgUmFuZ2VycyBraWxsZWQgZHVyaW5nIGEgcmFpZCBvbiBh
biBJc2xhbWljIFN0YXRlIGNvbXBvdW5kIGluIGVhc3Rlcm4gQWZnaGFuaXN0YW4gbWF5IGhhdmUg
ZGllZCBhcyBhIHJlc3VsdCBvZiBmcmllbmRseSBmaXJlIGR1cmluZyB0aGUgb3BlbmluZyBtaW51
dGVzIG9mIHRoZSBmaWVyY2UsIHRocmVlLWhvdXIgZmlyZWZpZ2h0LCB0aGUgUGVudGFnb24gc2Fp
ZCBGcmlkYXkuPC9wPjxwPk5hdnkgQ2FwdC4gSmVmZiBEYXZpcyBzYWlkIHRoZSBVLlMuIG1pbGl0
YXJ5IGlzIGludmVzdGlnYXRpbmcgdG8gc2VlIGlmIHRoZXkgd2VyZSBhY2NpZGVudGFsbHkga2ls
bGVkIGJ5IGdyb3VuZCBmaXJlIGZyb20gQWZnaGFuIGNvbW1hbmRvcyBvciBvdGhlciBBbWVyaWNh
biBmb3JjZXMuIEhlIHNhaWQgdGhlIGRlYXRocyBkaWQgbm90IGFwcGVhciBkZWxpYmVyYXRlLjwv
cD48cD5BY2NvcmRpbmcgdG8gRGF2aXMsIHRoZSBoZWFkIG9mIHRoZSBJc2xhbWljIFN0YXRlIGFm
ZmlsaWF0ZSBpbiBBZmdoYW5pc3RhbiwgQWJkdWwgSGFzZWViIExvZ2FyaSwgd2FzIHRoZSB0YXJn
ZXQgb2YgdGhlIFdlZG5lc2RheSByYWlkLiBIZSBzYWlkIG9mZmljaWFscyBzdXNwZWN0IHRoYXQg
TG9nYXJpLCB0aGUgZW1pciBvZiB3aGF0JiM4MjE3O3MgY2FsbGVkIHRoZSBJc2xhbWljIFN0YXRl
IEtob3Jhc2FuIGdyb3VwLCB3YXMgYW1vbmcgc2V2ZXJhbCBrZXkgbGVhZGVycyBraWxsZWQsIGJ1
dCBoYXZlbiYjODIxNzt0IGNvbmZpcm1lZCB0aGF0LiBMb2dhcmkgd2FzIGluIGNoYXJnZSBvZiB0
aGUgQWZnaGFuaXN0YW4gYWZmaWxpYXRlJiM4MjE3O3MgY29tbWFuZCBhbmQgY29udHJvbCBhbmQg
aXQmIzgyMTc7cyBjb25uZWN0aW9ucyB3aXRoIHRoZSBicm9hZGVyIElzbGFtaWMgU3RhdGUgZ3Jv
dXAgYW5kIGl0JiM4MjE3O3MgbGVhZGVycy48L3A+PHA+QWJvdXQgMzUgb3RoZXIgZW5lbXkgZmln
aHRlcnMgd2VyZSBraWxsZWQgYW5kIG9uZSBvdGhlciBBcm15IFJhbmdlciByZWNlaXZlZCBhIG1p
bm9yIGhlYWQgd291bmQgZHVyaW5nIHRoZSBiYXR0bGUsIGJ1dCB3YXMgYWJsZSB0byBzdGF5IHdp
dGggdGhlIGFzc2F1bHQgZm9yY2UuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGlzIHdhcyBhIGRhbmdlcm91cyBt
aXNzaW9uIGFuZCB3ZSBrbmV3IHRoaXMgZ29pbmcgaW4sJiM4MjIxOyBEYXZpcyB0b2xkIFBlbnRh
Z29uIHJlcG9ydGVycy4gJiM4MjIwO1RoaXMgd2FzIHRoZSBsZWFkZXIgb2YgSVNJUyBpbiBBZmdo
YW5pc3Rhbi4gV2Uga25ldyB0aGF0IGhlIHdhcyBnb2luZyB0byBiZSB3ZWxsIHByb3RlY3RlZCBh
bmQgdGhhdCB0aGV5IHdlcmUgZ29pbmcgdG8gZmlnaHQgdmVyeSBoYXJkIHRvIHByZXZlbnQgaGlt
IGZyb20gYmVpbmcgY2FwdHVyZWQgb3Iga2lsbGVkLiBBbmQgdGhhdCBpcyBpbmRlZWQgd2hhdCBo
YXBwZW5lZC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkFib3V0IDUwIEFybXkgUmFuZ2VycyBhbmQgNDAgQWZnaGFu
IGNvbW1hbmRvcyB3ZXJlIGRyb3BwZWQgb2ZmIGJ5IGhlbGljb3B0ZXIgYXJvdW5kIDEwOjMwIHAu
bS4gbG9jYWwgdGltZSBvbiBXZWRuZXNkYXksIGZvciB0aGUgcmFpZCBpbiBOYW5nYXJoYXIgUHJv
dmluY2UmIzgyMTc7cywgTW9obWFuZCBWYWxsZXkuIFRoZXkgd2VyZSBvbiB0aGUgZ3JvdW5kIGZv
ciBhYm91dCBmb3VyLWFuZC1hLWhhbGYgaG91cnMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXaXRoaW4gbWludXRl
cyBvZiB0aGUgaW5zZXJ0aW9uIHRoZSBjb21iaW5lZCBmb3JjZSBjYW1lIHVuZGVyIGludGVuc2Ug
ZmlyZSBmcm9tIG11bHRpcGxlIGRpcmVjdGlvbnMuIEl0IHdhcyBkdXJpbmcgdGhlc2UgaW5pdGlh
bCBtb21lbnRzIG9mIHRoZSByYWlkIHRoYXQgdGhlIHR3byBSYW5nZXJzIHdlcmUgbW9ydGFsbHkg
d291bmRlZCwmIzgyMjE7IERhdmlzIHNhaWQuIEhlIGFkZGVkIHRoYXQgdGhlIFUuUy4gYW5kIEFm
Z2hhbiB0cm9vcHMgd2VyZSBiZWluZyBmaXJlZCBvbiBmcm9tIHByZXBhcmVkIHBvc2l0aW9ucyBv
biBhbGwgc2lkZXMsIGFuZCB0aGF0IHRoZSBjb21wb3VuZCB3YXMgaGVhdmlseSBmb3J0aWZpZWQg
YW5kIGNvbnRhaW5lZCBhIG5ldHdvcmsgb2YgdHVubmVscy48L3A+PHA+RGF2aXMgc2FpZCBtYW5u
ZWQgYW5kIHVubWFubmVkIGFpcmNyYWZ0LCBpbmNsdWRpbmcgQUMtMTMwIGd1bnNoaXBzLCBBcGFj
aGUgaGVsaWNvcHRlcnMgYW5kIEYtMTYgZmlnaHRlciBqZXRzLCB3ZXJlIHVzZWQgdG8gc3VwcG9y
dCB0aGUgcmFpZCBhbmQgcHJvdmlkZSBhaXJzdHJpa2VzIHRvIGRlZmVuZCB0aGUgZm9yY2Ugb24g
dGhlIGdyb3VuZCBhbmQgZXZhY3VhdGUgdGhlIHdvdW5kZWQuPC9wPjxwPlRoZSBtaWxpdGFyeSBo
ZWFkcXVhcnRlcnMgaW4gS2FidWwgc2FpZCBpbiBhIHN0YXRlbWVudCB0aGF0IHRoZSBVLlMuIGFu
ZCBBZmdoYW4gZm9yY2VzIHdlcmUgYWJsZSB0byBhY2NvbXBsaXNoIHRoZSBtaXNzaW9uIHdpdGhv
dXQgY2l2aWxpYW4gY2FzdWFsdGllcywgaW5jbHVkaW5nIHdvbWVuIGFuZCBjaGlsZHJlbiBpbiB0
aGUgY29tcG91bmQuPC9wPjxwPlRoZSBjb21wb3VuZCBpcyBsb2NhdGVkIGFib3V0IG9uZSBvciB0
d28ga2lsb21ldGVycyAocm91Z2hseSBvbmUgbWlsZSkgZnJvbSB0aGUgc2l0ZSB3aGVyZSB0aGUg
VS5TLiwgdHdvIHdlZWtzIGFnbywgZHJvcHBlZCB3aGF0IGlzIGNhbGxlZCB0aGUgJiM4MjIwO21v
dGhlciBvZiBhbGwgYm9tYnMmIzgyMjE7IG9uIGFuIElTIGNvbXBsZXguPC9wPjxwPlRoZSBib21i
aW5nIGNhbWUganVzdCBkYXlzIGFmdGVyIGEgVS5TLiBBcm15IHNwZWNpYWwgZm9yY2VzIHNvbGRp
ZXIgd2FzIGtpbGxlZCBpbiB0aGUgcmVnaW9uLiBUaGUgYm9tYiBpcyB0aGUgbGFyZ2VzdCBub24t
bnVjbGVhciB3ZWFwb24gZXZlciB1c2VkIGluIGNvbWJhdCBieSB0aGUgVS5TLiwgYW5kIGl0IGtp
bGxlZCBzZXZlcmFsIGRvemVuIG1pbGl0YW50cy48L3A+PHA+QXNrZWQgd2hldGhlciB0aGUgZnJp
ZW5kbHkgZmlyZSBjYW1lIGZyb20gQWZnaGFuIHRyb29wcywgRGF2aXMgc2FpZCwgJiM4MjIwO3dl
IHdlcmUgdGhlcmUgaW4gYSBwYXJ0bmVyZWQgcmFpZCB3aXRoIEFmZ2hhbiBmb3JjZXMgYW5kIHNv
bWUgb2YgdGhlIGluaXRpYWwgaW5kaWNhdGlvbnMgbGVkIHVzIHRvIGJlbGlldmUgdGhhdCB0aGF0
JiM4MjE3O3MgYSBwb3NzaWJpbGl0eS4mIzgyMjE7IEhlIHNhaWQgaXQgY291bGQgaGF2ZSBiZWVu
IGVpdGhlciBBZmdoYW5zIG9yIFUuUy4gZm9yY2VzLCBhbmQgYSBmb3JtYWwgaW52ZXN0aWdhdGlv
biBpcyB1bmRlcndheS48L3A+PHA+S2lsbGVkIGluIHRoZSBmaXJlZmlnaHQgd2VyZSBBcm15IFNn
dHMuIEpvc2h1YSBQLiBSb2RnZXJzLCAyMiwgb2YgQmxvb21pbmd0b24sIElsbGlub2lzLCBhbmQg
Q2FtZXJvbiBILiBUaG9tYXMsIDIzLCBvZiBLZXR0ZXJpbmcsIE9oaW8uIFRoZSBmYW1pbGllcyBv
ZiB0aGUgdHdvIFJhbmdlcnMgaGF2ZSBiZWVuIHRvbGQgaXQgd2FzIHBvc3NpYmxlIHRoZXkgZGll
ZCBmcm9tIGZyaWVuZGx5IGZpcmUuPC9wPjxwPlRoZSBVLlMuIGhhcyBiZWVuIGJhdHRsaW5nIHRo
ZSBJc2xhbWljIFN0YXRlIGdyb3VwIGluIEFmZ2hhbmlzdGFuIGZvciBtb250aHMgYW5kIGVzdGlt
YXRlcyB0aGF0IHRoZSBncm91cCBub3cgaW5jbHVkZXMgYWJvdXQgc29tZSA4MDAgdG8gMSwwMDAg
ZmlnaHRlcnMgdGhlcmUuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.