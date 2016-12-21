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Germany had monitored Berlin truck attack suspect for months

By Frank Jordans
Associated Press

Published: December 21, 2016 - 10:07 AM
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Road sweepers stay beside debris between the huts of a Christmas market beside the memorial church in Berlin, Germany, Wednesday two days after a truck ran into a crowded Christmas market and killed several people. (AP Photo/Michael Sohn)


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