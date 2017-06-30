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Germany legalizes same-sex marriage after Merkel U-turn

By David Rising
Associated Press

Published: June 30, 2017 - 10:22 AM
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Men with rainbow flags stand in front of the Brandenburg Gate at an event organized by the SPD to celebrate the legalization of same-sex marriage in Berlin, Germany, Friday, June 30, 2017. The German Bundestag has voted to legalize same-sex marriage in the country. (Michael Kappeler/dpa via AP)


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