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Gunman storms Philippine casino; police suspect robbery

By Jim Gomez
Associated Press

Published: June 1, 2017 - 04:05 PM | Updated: June 1, 2017 - 10:57 PM
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Smoke rises from the Resorts World Manila complex early Friday in Manila, Philippines. Gunshots and explosions rang out early Friday at a mall, casino and hotel complex near Manila's international airport in the Philippine capital, sparking a security alarm amid an ongoing Muslim militant siege in the country's south. (AP Photo/Bullit Marquez)


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