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Haiti death toll rises as receding waters reveal more bodies

By David McFadden  and Pierre Richard Luxama
Associated Press

Published: October 6, 2016 - 08:32 PM
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Girls hold hands as they help each other wade through a flooded street after the passing of Hurricane Matthew in Les Cayes, Haiti, Thursday. Two days after the storm rampaged across the country's remote southwestern peninsula, authorities and aid workers still lack a clear picture of what they fear is the country's biggest disaster in years. (AP Photo/Dieu Nalio Chery)


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