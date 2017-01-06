Hearts, intestines ripped out in Brazil prison killing spree

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+UklPIERFIEpBTkVJUk86IFRoaXJ0eS1vbmUgaW5tYXRlcyB3ZXJlIHNsYWluIEZyaWRheSBp
biBub3J0aGVybiBCcmF6aWwsIHNvbWUgd2l0aCB0aGVpciBoZWFydHMgYW5kIGludGVzdGluZXMg
cmlwcGVkIG91dCwgZHVyaW5nIGEgcHJpc29uIGtpbGxpbmcgc3ByZWUgbGVkIGJ5IHRoZSBjb3Vu
dHJ5JiM4MjE3O3MgbGFyZ2VzdCBnYW5nLCBhdXRob3JpdGllcyBzYWlkLjwvcD48cD5UaGUgYmxv
b2RzaGVkIGNvbWVzIGp1c3QgZGF5cyBhZnRlciA2MCBpbm1hdGVzIHdlcmUga2lsbGVkIGR1cmlu
ZyByaW90aW5nIGF0IHR3byBwcmlzb25zIGluIGEgbmVpZ2hib3Jpbmcgc3RhdGUgYW5kIGl0IGlu
Y3JlYXNlcyBmZWFycyB0aGF0IHZpb2xlbmNlIGNvdWxkIHNwcmVhZCwgaW5jbHVkaW5nIHRvIHRo
ZSBzdHJlZXRzIG9mIG1ham9yIGNpdGllcywgYXMgZ2FuZ3MgdmllIGZvciBpbmZsdWVuY2UgYW5k
IHRlcnJpdG9yeSBib3RoIGluc2lkZSBwcmlzb25zIGFuZCBpbiBzbHVtcyB3aGVyZSB0cmFmZmlj
a2luZyBvcGVyYXRpb25zIGFyZSBvZnRlbiBiYXNlZC48L3A+PHA+SXQmIzgyMTc7cyBhbHNvIGJl
Y29taW5nIGEgZmxhc2hwb2ludCBmb3IgdGhlIGdvdmVybm1lbnQgb2YgUHJlc2lkZW50IE1pY2hl
bCBUZW1lciwgd2hvc2UgYWRtaW5pc3RyYXRpb24gaXMgYWxyZWFkeSBzdHJ1Z2dsaW5nIHdpdGgg
YW4gZWNvbm9taWMgY3Jpc2lzIGFuZCBtb3VudGluZyBjb3JydXB0aW9uIGFsbGVnYXRpb25zLiBB
dXRob3JpdGllcyBvZiB0aGUgc3RhdGUgb2YgUm9yYWltYSwgb24gdGhlIGJvcmRlciB3aXRoIFZl
bmV6dWVsYSwgc2FpZCB0aGV5IHJlcXVlc3RlZCBoZWxwIGZyb20gQnJhemlsJiM4MjE3O3MgZmVk
ZXJhbCBnb3Zlcm5tZW50IG1vcmUgdGhhbiBvbmNlIHRvIGRlYWwgd2l0aCBpdHMgcHJpc29uIGNy
aXNpcywgYnV0IG5vIHN1cHBvcnQgd2FzIHNlbnQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGlzIGlzIGEgbmF0
aW9uYWwgY3Jpc2lzLCYjODIyMTsgc2FpZCBVemllbCBDYXN0cm8sIHNlY3VyaXR5IHNlY3JldGFy
eSBvZiB0aGUgc3RhdGUgd2hlcmUgdGhlIGxhdGVzdCBtYXNzYWNyZSBoYXBwZW5lZC48L3A+PHA+
Q2FzdHJvIHNhaWQgdGhlIHNsYXlpbmcgc3ByZWUgYmVnYW4gYXJvdW5kIDI6MzAgYS5tLiBGcmlk
YXkgYXQgdGhlIEFncmljdWx0dXJhbCBQZW5pdGVudGlhcnkgb2YgTW9udGUgQ3Jpc3RvIGluIHRo
ZSB0b3duIG9mIEJvYSBWaXN0YS4gSGUgc2FpZCBpdCB3YXMgbGVkIGJ5IG1lbWJlcnMgb2YgU2Fv
IFBhdWxvLWJhc2VkIEZpcnN0IENvbW1hbmQsIEJyYXppbCYjODIxNztzIGJpZ2dlc3QgY3JpbWlu
YWwgb3JnYW5pemF0aW9uLjwvcD48cD5IZSBzYWlkIEZpcnN0IENvbW1hbmQgbWVtYmVycyBkaWQg
bm90IGF0dGFjayBtZW1iZXJzIG9mIGEgcml2YWwgZ2FuZywgYnV0IHJhdGhlciBvdGhlciBwcmlz
b25lcnMsIGZvciBtb3RpdmVzIHRoYXQgd2VyZSBub3QgeWV0IGNsZWFyLjwvcD48cD4mIzgyMjA7
VGhlcmUgd2FzIG5vIGNvbmZyb250YXRpb24sIHRoaXMgd2FzIGEga2lsbGluZyBzcHJlZSwmIzgy
MjE7IHNhaWQgQ2FzdHJvLiAmIzgyMjA7SXQgd2FzIGJhcmJhcmljLiBTb21lIHdlcmUgYmVoZWFk
ZWQsIG90aGVycyBoYWQgdGhlaXIgaGVhcnRzIG9yIGludGVzdGluZXMgcmlwcGVkIG91dC4mIzgy
MjE7PC9wPjxwPkNhc3RybyBzYWlkIGZpcmVhcm1zIHdlcmUgbm90IGludm9sdmVkLCBhbmQgbm9u
ZSBvZiB0aGUgMSw1MDAgaW5tYXRlcyBpbiB0aGUgcHJpc29uIGJ1aWx0IGZvciBhYm91dCA3MDAg
aGFkIGVzY2FwZWQuPC9wPjxwPkl0IHdhc24mIzgyMTc7dCBpbW1lZGlhdGVseSBjbGVhciB3aGV0
aGVyIHRoZXJlIHdhcyBhIGNvbm5lY3Rpb24gdG8gdGhlIGdydWVzb21lIHJpb3RpbmcgZWFybGll
ciB0aGlzIHdlZWsgaW4gdGhlIG5laWdoYm9yaW5nIHN0YXRlIG9mIEFtYXpvbmFzLCB3aGljaCBv
ZmZpY2lhbHMgYmxhbWVkIG9uIGEgZ2FuZyB3YXIgYmV0d2VlbiB0aGUgRmlyc3QgQ29tbWFuZCBh
bmQgRmFtaWx5IG9mIHRoZSBOb3J0aCwgd2hpY2ggZmlnaHQgb3ZlciBjb250cm9sIG9mIHByaXNv
bnMgYW5kIGRydWcgcm91dGVzIGluIG5vcnRoZXJuIEJyYXppbCBhbG9uZyB0aGUgYm9yZGVycyBv
ZiBCb2xpdmlhLCBDb2xvbWJpYSwgVmVuZXp1ZWxhLCBQZXJ1IGFuZCB0aGUgR3VpYW5hcy48L3A+
PHA+QnJhemlsJiM4MjE3O3MganVzdGljZSBzZWNyZXRhcnkgbG93ZXJlZCB0aGUgZGVhdGggdG8g
MzEgbGF0ZXIgRnJpZGF5IGFmdGVyIGF1dGhvcml0aWVzIHNhaWQgdGhyb3VnaG91dCB0aGUgZGF5
IHRoYXQgMzMgaGFkIGJlZW4ga2lsbGVkLjwvcD48cD5BIHBvbGljZSBzdGF0ZW1lbnQgc2FpZCBv
ZmZpY2VycywgaW5jbHVkaW5nIGEgaGVhdmlseSBhcm1lZCBtaWxpdGFyeS1saWtlIHJpb3Qgc3F1
YWQsIGhhZCBiZWVuIGRlcGxveWVkIHRvIHRoZSBwcmlzb24uPC9wPjxwPkp1c3QgYXMgZGV0YWls
cyBhYm91dCB0aGUgbGF0ZXN0IGRpc3R1cmJhbmNlIHdlcmUgZW1lcmdpbmcsIEp1c3RpY2UgTWlu
aXN0ZXIgQWxleGFuZHJlIGRlIE1vcmFlcyBhbm5vdW5jZWQgbWVhc3VyZXMgdG8gY3VyYiB0aGUg
dmlvbGVuY2UuPC9wPjxwPk1vcmFlcyBzYWlkIGZlZGVyYWwgcG9saWNlIHdvdWxkIGJlIG1vcmUg
aW50ZWdyYXRlZCBpbiBzdGF0ZSBjYXBpdGFscyBhbmQgdGhhdCBzcGVjaWFsIHRhc2sgZm9yY2Vz
IHdvdWxkIGJlIGNyZWF0ZWQgdG8gbW9yZSBxdWlja2x5IHByb2Nlc3MgY3JpbWluYWwgY2hhcmdl
cywgYSBtZWFzdXJlIGFpbWVkIGF0IHJlZHVjaW5nIG92ZXJjcm93ZGluZy4gTW9yYWVzIG9mZmVy
ZWQgbm8gZGVhZGxpbmVzIGZvciB0aGUgaW5pdGlhdGl2ZXMgYnV0IHNhaWQgdGhleSB3b3VsZCAm
IzgyMjA7YmUgcmVhbGlzdGljJiM4MjIxOyBnaXZlbiB0aGUgcmVjZXNzaW9uIGluIExhdGluIEFt
ZXJpY2EmIzgyMTc7cyBsYXJnZXN0IGVjb25vbXkuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGUgc2l0dWF0aW9u
IGlzbiYjODIxNzt0IG91dCBvZiBjb250cm9sLCYjODIyMTsgc2FpZCBNb3JhZXMuICYjODIyMDtJ
dCYjODIxNztzIChqdXN0KSBhbm90aGVyIGRpZmZpY3VsdCBzaXR1YXRpb24uJiM4MjIxOzwvcD48
cD5UaGUgcmlvdGluZyBTdW5kYXkgYW5kIE1vbmRheSBpbiBBbWF6b25hcyBpbmNsdWRlZCB0aGUg
Y291bnRyeSYjODIxNztzIHdvcnN0IHByaXNvbiBtYXNzYWNyZSBzaW5jZSAxOTkyLCB3aXRoIGhh
bGYgb2YgdGhlIDU2IHNsYWluIGF0IG9uZSBpbnN0aXR1dGlvbiBiZWhlYWRlZCBhbmQgc2V2ZXJh
bCBvdGhlcnMgYWxzbyBkaXNtZW1iZXJlZC4gSW4gYW5vdGhlciBvZiB0aGUgcmlvdHMgaW4gdGhl
IHN0YXRlLCBmb3VyIHByaXNvbmVycyBkaWVkLjwvcD48cD5BIHRvdGFsIG9mIDE4NCBpbm1hdGVz
IGVzY2FwZWQgZnJvbSBBbWF6b25hcyBwcmlzb25zIGluIHRoZSBkaXN0dXJiYW5jZXMuIEFzIG9m
IFRodXJzZGF5IGFmdGVybm9vbiwgb25seSA2NSBoYWQgYmVlbiByZWNhcHR1cmVkLjwvcD48cD4m
IzgyMjA7VGhlIGZlZGVyYWwgZ292ZXJubWVudCBuZWVkcyB0byBwcmVwYXJlIGZvciBhIHdvcnN0
IGNhc2Ugc2NlbmFyaW8sIGFuZCB0aGF0IG1lYW5zIGFjY2VsZXJhdGluZyBtZWFzdXJlcyB0byBr
ZWVwIHRoZSBzaXR1YXRpb24gZnJvbSBnZXR0aW5nIHdvcnNlLCYjODIyMTsgc2FpZCBDb2wuIEpv
c2UgVmljZW50ZSwgYSBmb3JtZXIgbmF0aW9uYWwgc2VjdXJpdHkgYWR2aXNlciBhbmQgcmlzayBj
b25zdWx0YW50LjwvcD48cD5JbiBPY3RvYmVyLCBhIHJpb3QgYXQgdGhlIEFncmljdWx0dXJhbCBQ
ZW5pdGVudGlhcnkgb2YgTW9udGUgQ3Jpc3RvLCB0aGUgc2FtZSB3aGVyZSBkaXN0dXJiYW5jZXMg
d2VyZSByZXBvcnRlZCBvbiBGcmlkYXksIGxlZnQgMTAgZGVhZC4gQXV0aG9yaXRpZXMgc2FpZCB0
aGF0IGNsYXNoIGludm9sdmVkIHRoZSBGaXJzdCBDb21tYW5kIGFuZCBSZWQgQ29tbWFuZCwgd2hp
Y2ggaGFzIGl0cyBiYXNlIGluIFJpbyBkZSBKYW5laXJvLiBPbiB0aGUgc2FtZSBkYXksIGVpZ2h0
IG90aGVycyB3ZXJlIGtpbGxlZCBpbiBhIHByaXNvbiBpbiB0aGUgc3RhdGUgb2YgUm9uZG9uaWEs
IHdoaWNoIGJvcmRlcnMgQm9saXZpYS48L3A+PHA+QWZ0ZXIgdGhhdCBjbGFzaCwgUm9yYWltYSBz
dGF0ZSYjODIxNztzIENhc3RybyBhc2tlZCB0aGUgZmVkZXJhbCBnb3Zlcm5tZW50IGZvciBoZWxw
IHdpdGggdGhlIHByaXNvbiwgYWNjb3JkaW5nIHRvIGEgbGV0dGVyIG9idGFpbmVkIGJ5IFRoZSBB
c3NvY2lhdGVkIFByZXNzLjwvcD48cD5DYXN0cm8gcmVxdWVzdGVkIHRoYXQgdGhlIG5hdGlvbmFs
IGd1YXJkIGJlIHNlbnQgaW4gdG8gaGVscCBiZWNhdXNlIHRoZSBtb3Zpbmcgb2YgcHJpc29uZXJz
IGRlZW1lZCBsZWFkZXJzIG9mIHRoZSByZWJlbGxpb24gaGFkIGxlZCB0byB0aHJlYXRzIG9mIHJl
dGFsaWF0aW9uLjwvcD48cD5Bc2tlZCBhYm91dCB0aGUgcmVxdWVzdCBGcmlkYXksIE1vcmFlcywg
dGhlIG1pbmlzdGVyIG9mIGp1c3RpY2UsIHNhaWQgdGhhdCBSb3JhaW1hIGhhZCByZXF1ZXN0ZWQg
cG9saWNlbWVuIHRvIGhlbHAgaW4gcGF0cm9sbGluZyBWZW5lenVlbGFucyB0aGF0IHdlcmUgZW50
ZXJpbmcgQnJhemlsaWFuIHRlcnJpdG9yeSAmIzgyMTI7IHRob3VnaCB0aGF0IGlzIG5vdCB3aGF0
IHRoZSBsZXR0ZXIgaXRzZWxmIHN0YXRlZC4gSGUgYWNrbm93bGVkZ2VkIHRoYXQgbm8gaGVscCBo
YWQgYmVlbiBzZW50LjwvcD48cD5Nb3JhZXMgY2FuY2VsbGVkIGhpcyB0cmlwIHRvIFJvcmFpbWEg
YWZ0ZXIgQ2FzdHJvIHNhaWQgdGhlIHN0YXRlIGhhZCByZXBlYXRlZGx5IGFza2VkIHRoZSBmZWRl
cmFsIGdvdmVybm1lbnQgZm9yIGhlbHAgYW5kIHdhcyBhbHdheXMgZGVuaWVkLiBCcmF6aWwmIzgy
MTc7cyBKdXN0aWNlIE1pbmlzdHJ5IGRpZCBub3Qgb2ZmZXIgYW55IGV4cGxhbmF0aW9uIG9uIHRo
ZSBkZWNpc2lvbi48L3A+PHA+JiM4MjIwO0NyaW1pbmFscyBhcmUgdHJ5aW5nIHRvIGtpbGwgZWFj
aCBvdGhlci4gV2hhdCB3ZSBuZWVkIGlzIHRoZSBmZWRlcmFsIGdvdmVybm1lbnQgaGVscCwmIzgy
MjE7IHNhaWQgQ2FzdHJvLiAmIzgyMjA7VGhpcyBpcyBhbGwgb3ZlciBCcmF6aWwuJiM4MjIxOzwv
cD48cD48L3A+PHA+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.