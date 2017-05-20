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High society: Pippa Middleton marries at almost-royal event

By Kevin Scott and Gregory Katz
Associated Press

Published: May 20, 2017 - 05:33 PM
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Pippa Middleton and James Matthews kiss after their wedding at St Mark's Church in Englefield, England Saturday. Middleton, the sister of Kate, Duchess of Cambridge married hedge fund manager James Matthews in a ceremony Saturday where her niece and nephew Prince George and Princess Charlotte was in the wedding party, along with sister Kate and princes Harry and William. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth, Pool)


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