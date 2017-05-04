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House overwhelmingly backs new sanctions against North Korea

By Richard Lardner
Associated Press

Published: May 4, 2017 - 02:56 PM
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In this photo taken April 26, 2017, U.S. Pacific Command Commander Adm. Harry Harris Jr. testifies on Capitol in Washington. Determined to exert greater economic pressure on North Korea, the GOP-led House is expected to vote overwhelmingly to slap Pyongyang with new sanctions that target the wayward nations shipping industry and use of slave labor. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta)


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