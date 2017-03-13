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Hungary’s president re-elected for 5-year term

By Pablo Gorondi
Associated Press

Published: March 13, 2017 - 12:14 PM
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Deputies of the ruling Fidesz-KDNP faction applaud re-elected Hungarian President Janos Ader, back, center, in the plenary chamber in Budapest, Hungary, Monday, March 13, 2017. In the second round of voting Ader received 131 votes, while presidential candidate of the opposition coalition and former ombudsman Laszlo Majtenyi had 39 votes. (Zoltan Mathe/MTI via AP)


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