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Hurricane Matthew drenches Haiti, threatens catastrophe

By David McFadden
Associated Press

Published: October 3, 2016 - 10:25 PM
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A woman protects herself from the rain with a piece of plastic prior the arrival of Hurricane Matthew, in Tabarre, Haiti, Monday. The center of Hurricane Matthew is expected to pass near or over southwestern Haiti on Tuesday, but the area is already experiencing rain from the outer bands of the storm. (AP Photo/Dieu Nalio Chery)


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