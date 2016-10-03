All CATEGORIES
☰ Menu

Hurricane Matthew drenches Haiti, threatens catastrophe

By David McFadden
Associated Press

Published: October 3, 2016 - 10:25 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

A woman protects herself from the rain with a piece of plastic prior the arrival of Hurricane Matthew, in Tabarre, Haiti, Monday. The center of Hurricane Matthew is expected to pass near or over southwestern Haiti on Tuesday, but the area is already experiencing rain from the outer bands of the storm. (AP Photo/Dieu Nalio Chery)


MORE IN NEWS

clinton04cut_13 Mike Cardew - Akron Beacon Journal
Clinton visits Akron, criticizes Trump on taxes, urges voter turnout

After a month of flying over and around or sending her family and famous surrogates instead, Hillary Clinton has returned to Ohio.

round04cut_05
Homegrown stars Patrick Carney of Black Keys, author David Giffels help Akron Roundtable celebrate 40th anniversary
bully04_web
Akron students encouraged to stand up and speak out against bullying
Bob Dyer: Pro Football Hall demands pound of fan flesh
vpdebate04cut_1
Viewers’ guide: Low-key VP candidates Kaine, Pence to take debate spotlight
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next