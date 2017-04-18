IMF foresees global economy accelerating to 3.5 pct. in ’17

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogQSByZXNpbGllbnQgQ2hpbmEsIHJpc2luZyBjb21tb2RpdHkgcHJpY2Vz
IGFuZCBzdHVyZHkgZmluYW5jaWFsIG1hcmtldHMgYXJlIG9mZmVyaW5nIGEgc3VubmllciBvdXRs
b29rIGZvciB0aGUgZ2xvYmFsIGVjb25vbXkgYW5kIGhlbHBpbmcgZGlzcGVsIHRoZSBnbG9vbSB0
aGF0IGhhcyBsaW5nZXJlZCBzaW5jZSB0aGUgR3JlYXQgUmVjZXNzaW9uIGVuZGVkLjwvcD48cD5U
aGF0JiM4MjE3O3MgdGhlIHBpY3R1cmUgc2tldGNoZWQgVHVlc2RheSBieSB0aGUgSW50ZXJuYXRp
b25hbCBNb25ldGFyeSBGdW5kLCB3aGljaCBwcmVkaWN0cyB0aGF0IHRoZSB3b3JsZCBlY29ub215
IHdpbGwgZ3JvdyAzLjUgcGVyY2VudCB0aGlzIHllYXIsIHVwIGZyb20gMy4xIHBlcmNlbnQgaW4g
MjAxNi4gVGhlIElNRiYjODIxNztzIGxhdGVzdCBvdXRsb29rIGZvciAyMDE3IGlzIGEgc2xpZ2h0
IHVwZ3JhZGUgZnJvbSB0aGUgMy40IHBlcmNlbnQgZ2xvYmFsIGdyb3d0aCBpdCBoYWQgZm9yZWNh
c3QgaW4gSmFudWFyeS48L3A+PHA+VGhlIElNRiBleHBlY3RzIHRoZSBVLlMuIGVjb25vbXkgdG8g
Z3JvdyAyLjMgcGVyY2VudCwgdXAgZnJvbSAxLjYgcGVyY2VudCBpbiAyMDE2OyB0aGUgMTktY291
bnRyeSBldXJvem9uZSB0byBleHBhbmQgMS43IHBlcmNlbnQsIHRoZSBzYW1lIGFzIGxhc3QgeWVh
cjsgSmFwYW4gdG8gZ3JvdyAxLjIgcGVyY2VudCwgdXAgZnJvbSAxIHBlcmNlbnQ7IGFuZCBDaGlu
YSB0byBleHBhbmQgNi42IHBlcmNlbnQsIGRvd24gZnJvbSA2LjcgcGVyY2VudCBpbiAyMDE2Ljwv
cD48cD4mIzgyMjA7TW9tZW50dW0gaW4gdGhlIGdsb2JhbCBlY29ub215IGhhcyBiZWVuIGJ1aWxk
aW5nIHNpbmNlIHRoZSBtaWRkbGUgb2YgbGFzdCB5ZWFyLCYjODIyMTsgdGhlIElNRiYjODIxNztz
IGNoaWVmIGVjb25vbWlzdCwgTWF1cmljZSBPYnN0ZmVsZCwgdG9sZCByZXBvcnRlcnMuIEJ1dCwg
aGUgYWRkZWQsICYjODIyMDtXZSBjYW5ub3QgYmUgc3VyZSB3ZSBhcmUgb3V0IG9mIHRoZSB3b29k
cy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBtb25ldGFyeSBmdW5kJiM4MjE3O3MgbGF0ZXN0IG91dGxvb2sg
Zm9yIHRoZSBlY29ub215IGNvbWVzIGluIGFkdmFuY2Ugb2Ygc3ByaW5nIG1lZXRpbmdzIGluIFdh
c2hpbmd0b24gdGhpcyB3ZWVrIG9mIHRoZSBJTUYsIHRoZSBXb3JsZCBCYW5rIGFuZCB0aGUgR3Jv
dXAgb2YgMjAgbWFqb3IgZWNvbm9taWVzLiBUaGUgbWVldGluZ3MgY29tZSBhZ2FpbnN0IHRoZSBi
YWNrZHJvcCBvZiBhIGdyYWR1YWxseSBzdHJlbmd0aGVuaW5nIGludGVybmF0aW9uYWwgcGljdHVy
ZSwgZXNwZWNpYWxseSBpbiBtYW55IGVtZXJnaW5nIGVjb25vbWllcywgZGVzcGl0ZSByZXNpc3Rh
bmNlIHRvIGZyZWUgdHJhZGUgYW5kIHBvbGl0aWNhbCB1bnJlc3QgaW4gc29tZSBjb3VudHJpZXMu
PC9wPjxwPkZvciB5ZWFycyBhZnRlciB0aGUgMjAwOCBmaW5hbmNpYWwgY3Jpc2lzIGFuZCB0aGUg
R3JlYXQgUmVjZXNzaW9uIGVuZGVkLCB0aGUgZ2xvYmFsIGVjb25vbXkgcmVtYWluZWQgdHJhcHBl
ZCBpbiB3aGF0IHRoZSBJTUYmIzgyMTc7cyBtYW5hZ2luZyBkaXJlY3RvciwgQ2hyaXN0aW5lIExh
Z2FyZGUsIHRlcm1lZCAmIzgyMjA7dGhlIE5ldyBNZWRpb2NyZS4mIzgyMjE7IEJhbmtzIHdlcmUg
d2VhayBhbmQgcmVsdWN0YW50IHRvIGxlbmQsIGFuZCBkZWVwbHkgaW5kZWJ0ZWQgZ292ZXJubWVu
dHMgbWFkZSBncm93dGgta2lsbGluZyBidWRnZXQgY3V0cy48L3A+PHA+VGhlIG9uY2Utc3VwZXIt
Y2hhcmdlZCBDaGluZXNlIGVjb25vbXkgYmVnYW4gYSBsb25nIHNsb3dkb3duLCBkcml2aW5nIGRv
d24gZ2xvYmFsIGNvbW1vZGl0eSBwcmljZXMgYW5kIGh1cnRpbmcgY291bnRyaWVzIGZyb20gQXVz
dHJhbGlhIHRvIFphbWJpYSB0aGF0IGZlZCByYXcgbWF0ZXJpYWxzIHRvIHRoZSB3b3JsZCYjODIx
NztzIHNlY29uZC1iaWdnZXN0IGVjb25vbXkuIFBsdW1tZXRpbmcgb2lsIHByaWNlcyBmb3JjZWQg
ZW5lcmd5IGNvbXBhbmllcyB0byBzbGFzaCBwcm9kdWN0aW9uLjwvcD48cD5Ob3csIExhZ2FyZGUg
YW5kIG90aGVycyBzYXksIHRoZSBvdXRsb29rIGlzIGJyaWdodGVuaW5nLiBDaGluYSYjODIxNztz
IGVjb25vbXkgaGFzIHN0ZWFkaWVkLCB0aGFua3MgdG8gZ292ZXJubWVudCBzcGVuZGluZyBhbmQg
YW4gZWFzeS1tb25leSBjcmVkaXQgYm9vbS4gQmVpamluZyBzYWlkIE1vbmRheSB0aGF0IGl0cyBl
Y29ub215IGdyZXcgYXQgYSA2LjkgcGVyY2VudCBhbm51YWwgcGFjZSBmcm9tIEphbnVhcnkgdG8g
TWFyY2gsIHRoZSBmYXN0ZXN0IGluIG1vcmUgdGhhbiBhIHllYXIuIFRoYW5rcyBpbiBwYXJ0IHRv
IHJlbGllZiBvdmVyIENoaW5hJiM4MjE3O3MgcHJvc3BlY3RzLCBnbG9iYWwgY29tbW9kaXR5IHBy
aWNlcyBoYXZlIHN0YWJpbGl6ZWQgYWZ0ZXIgcGx1bW1ldGluZyBmcm9tIG1pZC0yMDE0IHRvIGVh
cmx5IDIwMTYuPC9wPjxwPk9pbCBwcmljZXMgaGF2ZSBzdXJnZWQgbmVhcmx5IDQwIHBlcmNlbnQg
aW4gdGhlIHBhc3QgeWVhciwgcGFydGx5IGJlY2F1c2Ugb2lsLXByb2R1Y2luZyBjb3VudHJpZXMg
YWdyZWVkIHRvIGN1cmIgcHJvZHVjdGlvbi48L3A+PHA+RmluYW5jaWFsIG1hcmtldHMgaGF2ZSBt
YXJjaGVkIHVwd2FyZC4gSW52ZXN0b3JzIGV4cGVjdCB0aGUgQ2hpbmVzZSBnb3Zlcm5tZW50IHRv
IGNvbnRpbnVlIHN1cHBvcnRpbmcgZWNvbm9taWMgZ3Jvd3RoLiBUaGV5IGFsc28gZXhwZWN0IFBy
ZXNpZGVudCBEb25hbGQgVHJ1bXAgdG8gZGVsaXZlciB0YXggY3V0cyBhbmQgaW5mcmFzdHJ1Y3R1
cmUgc3BlbmRpbmcgdGhhdCBjb3VsZCBoZWxwIGJvb3N0IFUuUy4gZWNvbm9taWMgZ3Jvd3RoLjwv
cD48cD5UaGUgSU1GIGRvZXMgd2FybiBvZiBkb3duc2lkZSByaXNrcyB0byBpdHMgb3B0aW1pc3Rp
YyBmb3JlY2FzdC4gVGhleSBpbmNsdWRlICYjODIyMDt0aGUgdGhyZWF0IG9mIGRlZXBlbmluZyBn
ZW9wb2xpdGljYWwgdGVuc2lvbnMsJiM4MjIxOyB0aGUgcG9zc2liaWxpdHkgdGhhdCByaXNpbmcg
VS5TLiBpbnRlcmVzdCByYXRlcyB3aWxsIHNxdWVlemUgZWNvbm9taWMgZ3Jvd3RoIGFuZCByYXR0
bGUgZmluYW5jaWFsIG1hcmtldHMgYW5kIHRoZSB0aHJlYXQgdGhhdCBwcm90ZWN0aW9uaXN0IG1l
YXN1cmVzIHdpbGwgZGFtYWdlIGdsb2JhbCB0cmFkZS48L3A+PHA+VHJ1bXAgY2FtcGFpZ25lZCBv
biBhbiAmIzgyMjA7QW1lcmljYSBGaXJzdCYjODIyMTsgdHJhZGUgcG9saWN5LCB2b3dpbmcgdG8g
YnJhbmQgQ2hpbmEgYSBjdXJyZW5jeSBtYW5pcHVsYXRvciBhbmQgdG8gcmVuZWdvdGlhdGUgJiM4
MjEyOyBvciB0ZWFyIHVwICYjODIxMjsgdGhlIE5vcnRoIEFtZXJpY2FuIEZyZWUgVHJhZGUgQWdy
ZWVtZW50IHdpdGggQ2FuYWRhIGFuZCBNZXhpY28uIEJ1dCBCb2IgQmF1ciwgY2hpZWYgZ2xvYmFs
IGVjb25vbWlzdCBhdCBQcmluY2lwYWwgR2xvYmFsIEludmVzdG9ycywgbm90ZWQgdGhhdCBUcnVt
cCBoYXMgcmV0cmVhdGVkIGZyb20gdGhvc2UgdGhyZWF0czogSGlzIGFkbWluaXN0cmF0aW9uIGRl
Y2xpbmVkIGxhc3Qgd2VlayB0byBhY2N1c2UgQ2hpbmEgb2YgdW5kZXJ2YWx1aW5nIGl0cyBjdXJy
ZW5jeS4gQW5kIHNvIGZhciwgaXQgaGFzIHNpZ25hbGVkIHVuZXhwZWN0ZWRseSBtb2Rlc3QgZ29h
bHMgZm9yIHJld3JpdGluZyBOQUZUQS48L3A+PHA+U28gdGhlIHJpc2sgdGhhdCBwcm90ZWN0aW9u
aXN0IFUuUy4gcG9saWNpZXMgYW5kIHRyYWRlIGRpc3B1dGVzIGNvdWxkIGRpc3J1cHQgZ2xvYmFs
IGNvbW1lcmNlIGhhcyAmIzgyMjA7ZGltaW5pc2hlZCwmIzgyMjE7IEJhdXIgc2FpZC48L3A+PHA+
V2VhbHRoeSBlY29ub21pZXMgYWxzbyBmYWNlIGRlZXBlciBwcm9ibGVtcywgaW4gcGFydGljdWxh
ciBjaHJvbmljYWxseSB3ZWFrIGdyb3d0aCBpbiBwcm9kdWN0aXZpdHkgJiM4MjEyOyB0aGUgb3V0
cHV0IHByb2R1Y2VkIHBlciBob3VyIG9mIHdvcmsgJiM4MjEyOyBhbmQgYWdpbmcgd29ya2ZvcmNl
cy48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.