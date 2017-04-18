All CATEGORIES
☰ Menu

IMF foresees global economy accelerating to 3.5 pct. in ’17

By Paul Wiseman
Associated Press

Published: April 18, 2017 - 01:10 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

FILE - In this Saturday, April 16, 2016, file photo, International Monetary Fund Managing Director Christine Lagarde speaks during a news conference after the International Monetary and Financial Committee (IMFC) conference at the World Bank/IMF Spring Meetings at IMF headquarters in Washington. A resilient China, rising commodity prices and sturdy financial markets are offering a sunnier outlook for the global economy and helping dispel the gloom that has lingered since the Great Recession ended, according to the IMF, which predicts that the world economy will grow 3.5 percent in 2017, up from 3.1 percent in 2016. (AP Photo/Jose Luis Magana, File)


MORE IN NEWS

burn19cut_02
Metro Parks burns Norton field to help switchgrass habitat - 2:40 PM

That fire and smoke around Silver Creek Metro Park in Norton Tuesday was all part of a process to restore and  replenish a critical habitat.

buffet19web
Cathedral Buffet closes to public following federal order to pay $388,000 to employees
housing19cut_01
Deal could save Summit County’s largest transitional housing unit for drug-addicted men
dance19web
Dancers challenge conventions in National Center for Choreography open house at UA
pheneger19cut_01
Norton man sentenced to seven years in prison for drunken driving crash that left Canton woman dead
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next