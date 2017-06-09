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In Britain, stunned Theresa May marches on as election shock complicates Brexit

By Jill Lawless and Danica Kirka
Associated Press

Published: June 9, 2017 - 08:41 PM
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Britain's Prime Minister Theresa May and her husband Philip are applauded by staff as they return to 10 Downing Street, after seeking permission from Queen Elizabeth to form a new government, in London, Friday. Theresa May has confirmed she plans to stay on as Britain's prime minister to provide certainty to the country, with support from Northern Ireland's Democratic Unionist Party. (Stefan Rousseau/Pool Photo via AP)


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