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In final stages of Mosul fight, U.S. plays larger role

By Susannah George
Associated Press

Published: July 1, 2017 - 07:23 PM
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Colonel Pat Work of the U.S. Army's 82nd airborne division looks at the skyline, as he meets with Iraqi commanders near the front lines, on the rooftop of a house in Mosul, Friday. He warned that as Iraqi forces close in on the Islamic State group's last remaining positions in Mosul the troops are at increased risk of friendly fire attacks. (AP Photo/Balint Szlanko)


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