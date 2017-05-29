India’s limits on selling cattle could hurt industry, diets

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TkVXIERFTEhJOiBBIG5ldyBiYW4gaW1wb3NlZCBieSBJbmRpYSYjODIxNztzIGdvdmVybm1l
bnQgb24gdGhlIHNhbGUgb2YgY293cyBhbmQgYnVmZmFsb2VzIGZvciBzbGF1Z2h0ZXIgdG8gcHJv
dGVjdCBhbmltYWxzIGNvbnNpZGVyZWQgaG9seSBieSBtYW55IEhpbmR1cyBpcyBkcmF3aW5nIHdp
ZGVzcHJlYWQgcHJvdGVzdHMgZnJvbSBzdGF0ZSBnb3Zlcm5tZW50cyBhbmQgYW5pbWFsLXJlbGF0
ZWQgaW5kdXN0cmllcy48L3A+PHA+TWFueSBzdGF0ZSBnb3Zlcm5tZW50cyBjcml0aWNpemVkIHRo
ZSBiYW4gYXMgYSBibG93IHRvIGJlZWYgYW5kIGxlYXRoZXIgZXhwb3J0cyB0aGF0IHdpbGwgbGVh
dmUgaHVuZHJlZHMgb2YgdGhvdXNhbmRzIGpvYmxlc3MgYW5kIGRlcHJpdmUgbWlsbGlvbnMgb2Yg
Q2hyaXN0aWFucywgTXVzbGltcyBhbmQgcG9vciBIaW5kdXMgb2YgYSBjaGVhcCBzb3VyY2Ugb2Yg
cHJvdGVpbi48L3A+PHA+VGhlIHJ1bGVzLCB3aGljaCB0b29rIGVmZmVjdCBGcmlkYXksIHJlcXVp
cmUgdGhhdCBjYXR0bGUgdHJhZGVycyBwbGVkZ2UgdGhhdCBhbnkgY293cyBvciBidWZmYWxvZXMg
c29sZCBhcmUgbm90IGludGVuZGVkIGZvciBzbGF1Z2h0ZXIuPC9wPjxwPkF0IGxlYXN0IG9uZSBz
dGF0ZSBnb3Zlcm5tZW50IGlzIHBsYW5uaW5nIGEgY2hhbGxlbmdlIGluIGNvdXJ0LiBTb21lIGhh
dmUgc2FpZCB0aGUgYmFuIGluZnJpbmdlcyBvbiBzdGF0ZXMmIzgyMTc7IGNvbW1lcmNpYWwgYXV0
b25vbXkgYW5kIGFyZSBjYWxsaW5nIGZvciBhIG5hdGlvbndpZGUgcHJvdGVzdC48L3A+PHA+T3Ro
ZXJzIHNheSB0aGUgYmFuIHdpbGwgaHVydCBmYXJtZXJzIHdobyB3aWxsIGJlIGZvcmNlZCB0byBj
b250aW51ZSBmZWVkaW5nIGFnZWQgYW5pbWFscywgYW5kIHRoYXQgbWlsbGlvbnMgb2YgdW5wcm9k
dWN0aXZlIGNhdHRsZSB3aWxsIGJlIHR1cm5lZCBvdXQgb24gdGhlIHN0cmVldHMuPC9wPjxwPlRo
ZSBuZXcgcnVsZXMgYWxzbyBwcm9wb3NlIHRoZSBzZXR0aW5nIHVwIG9mIGEgdmFzdCBhbmltYWwg
bW9uaXRvcmluZyBidXJlYXVjcmFjeSwgaW5jbHVkaW5nIGFuaW1hbCBpbnNwZWN0b3JzIGFuZCB2
ZXRlcmluYXJpYW5zLCB0byBlbnN1cmUgdGhlIHJ1bGVzIGFyZSBmb2xsb3dlZC4gVHJhZGl0aW9u
YWxseSwgY2F0dGxlIGZhaXJzIGFuZCBtYXJrZXRzIGFsbG93IHRoZSBzYWxlIG9mIGFuaW1hbHMg
aGVhZGVkIHRvIGFiYXR0b2lycyB0byBwcm92aWRlIHJhdyBtYXRlcmlhbHMgdXNlZCBpbiBkb3pl
bnMgb2YgaW5kdXN0cmllcywgaW5jbHVkaW5nIGxlYXRoZXIgbWFraW5nLCBzb2FwIGFuZCBmZXJ0
aWxpemVyLjwvcD48cD5UaGUgc3RhdGUgZ292ZXJubWVudHMgaGF2ZSBhcHBlYWxlZCB0byBQcmlt
ZSBNaW5pc3RlciBOYXJlbmRyYSBNb2RpIHRvIHJlcGVhbCB0aGUgb3JkZXIsIHdoaWNoIHRoZXkg
c2F5IHdhcyBpc3N1ZWQgd2l0aG91dCBjb25zdWx0YXRpb25zIHdpdGggdGhlbS4gTW9kaSYjODIx
NztzIEJoYXJhdGl5YSBKYW5hdGEgUGFydHkgaGFzIGJlZW4gcHVzaGluZyBhIEhpbmR1IG5hdGlv
bmFsaXN0IGFnZW5kYSBzaW5jZSBpdCBjYW1lIHRvIHBvd2VyIGluIDIwMTQuPC9wPjxwPkNoaWVm
IE1pbmlzdGVyIFBpbmFyYXlpIFZpamF5YW4sIHRoZSB0b3AgZWxlY3RlZCBvZmZpY2lhbCBpbiBz
b3V0aGVybiBLZXJhbGEgc3RhdGUsIHdyb3RlIHRvIE1vZGkgb24gU3VuZGF5IGRlc2NyaWJpbmcg
dGhlIHJlc3RyaWN0aW9ucyBhcyBhICYjODIyMDtkcmFzdGljIG1vdmUmIzgyMjE7IHRoYXQgd291
bGQgaGF2ZSAmIzgyMjA7ZmFyLXJlYWNoaW5nIGNvbnNlcXVlbmNlcyBhbmQgd291bGQgYmUgZGV0
cmltZW50YWwgdG8gZGVtb2NyYWN5LiYjODIyMTs8L3A+PHA+SGUgc2FpZCB0aGUgbW92ZSBhbW91
bnRzIHRvICYjODIyMDthbiBpbnRydXNpb24gaW50byB0aGUgcmlnaHRzIG9mIHRoZSBzdGF0ZXMm
IzgyMjE7IGluIEluZGlhJiM4MjE3O3MgZmVkZXJhbCBzdHJ1Y3R1cmUgYW5kIHZpb2xhdGVzIHRo
ZSBwcmluY2lwbGVzIG9mIHRoZSBJbmRpYW4gQ29uc3RpdHV0aW9uLjwvcD48cD5UaGUgZ292ZXJu
bWVudCBvZiBXZXN0IEJlbmdhbCBzdGF0ZSBhbHNvIHByb3Rlc3RlZCB0aGUgbW92ZSwgc2F5aW5n
IHRoZSBNb2RpIGdvdmVybm1lbnQgY2Fubm90IG1ha2Ugc3VjaCBkZWNpc2lvbnMgdW5pbGF0ZXJh
bGx5LjwvcD48cD5DaGllZiBNaW5pc3RlciBNYW1hdGEgQmFuZXJqZWUgc2FpZCB0aGUgc3RhdGUg
d291bGQgbm90IGFjY2VwdCB0aGUgaW1wb3NpdGlvbiBvZiBzdWNoIHJlc3RyaWN0aW9ucyBvbiBp
dHMgY29tbWVyY2lhbCBhdXRob3JpdHkuIFNoZSBkZXNjcmliZWQgaXQgYXMgYSBzdGVwIGJ5IHRo
ZSBNb2RpIGdvdmVybm1lbnQgdG8gJiM4MjIwO2Rlc3Ryb3kgdGhlIGZlZGVyYWwgc3RydWN0dXJl
IG9mIHRoZSBjb3VudHJ5LiYjODIyMTs8L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIHdvbiYjODIxNzt0IGFjY2Vw
dCB0aGUgZGVjaXNpb24uIEl0IGlzIHVuY29uc3RpdHV0aW9uYWwuIFdlIHdpbGwgY2hhbGxlbmdl
IGl0IGxlZ2FsbHksJiM4MjIxOyBCYW5lcmplZSB0b2xkIHJlcG9ydGVycyBNb25kYXkuPC9wPjxw
PkhpbmR1cywgd2hvIGZvcm0gODAgcGVyY2VudCBvZiBJbmRpYSYjODIxNztzIDEuMyBiaWxsaW9u
IHBlb3BsZSwgY29uc2lkZXIgY293cyB0byBiZSBzYWNyZWQsIGFuZCBmb3IgbWFueSBlYXRpbmcg
YmVlZiBpcyB0YWJvby4gSW4gbWFueSBJbmRpYW4gc3RhdGVzLCB0aGUgc2xhdWdodGVyaW5nIG9m
IGNvd3MgYW5kIHNlbGxpbmcgb2YgYmVlZiBpcyBlaXRoZXIgcmVzdHJpY3RlZCBvciBiYW5uZWQu
IEluZGlhIGhhcyB0aGUgaGlnaGVzdCBudW1iZXIgb2YgdmVnZXRhcmlhbnMgaW4gdGhlIHdvcmxk
IGFzIGEgcmVzdWx0IG9mIEhpbmR1aXNtJiM4MjE3O3MgcHJlZG9taW5hbmNlLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.