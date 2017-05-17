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Intel spat adds to Israeli concerns about Trump visit

By Josef Federman
Associated Press

Published: May 17, 2017 - 08:53 PM
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A worker hangs Israeli and American flags on a lamppost along a freeway leading to Jerusalem, days before a planned visit by President Donald Trump, Tuesday. The Israeli prime minister's office said it is seeking clarifications from Trump after an American official said the Western Wall is part of the West Bank. (AP Photo/Ariel Schalit)


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