Investigators explore Manchester bomber’s links to larger network

PHA+TE9ORE9OOiBCcml0aXNoIGludmVzdGlnYXRvcnMgYXJlIGh1bnRpbmcgZm9yIHBvdGVudGlh
bCBjb25zcGlyYXRvcnMgbGlua2VkIHRvIHRoZSBib21iaW5nIHRoYXQga2lsbGVkIDIyIHBlb3Bs
ZSBpbiBhIHNlYXJjaCB0aGF0IGlzIGV4cGxvcmluZyB0aGUgcG9zc2liaWxpdHkgdGhhdCB0aGUg
c2FtZSBjZWxsIGxpbmtlZCB0byB0aGUgUGFyaXMgYW5kIEJydXNzZWxzIHRlcnJvciBhdHRhY2tz
IHdhcyBhbHNvIHRvIGJsYW1lIGZvciB0aGUgTWFuY2hlc3RlciBBcmVuYSBhdHRhY2ssIHR3byBv
ZmZpY2lhbHMgZmFtaWxpYXIgd2l0aCB0aGUgaW52ZXN0aWdhdGlvbiBzYWlkIFdlZG5lc2RheS48
L3A+PHA+SW52ZXN0aWdhdG9ycyB3ZXJlIGFsc28gYXNzZXNzaW5nIHdoZXRoZXIgU2FsbWFuIEFi
ZWRpLCB0aGUgc3VzcGVjdGVkIGJvbWJlciBpbiB0aGUgYXR0YWNrIE1vbmRheSBvbiBhIHBvcCBj
b25jZXJ0IGluIE1hbmNoZXN0ZXIsIG1heSBoYXZlIGJlZW4gY29ubmVjdGVkIHRvIGtub3duIG1p
bGl0YW50cyBpbiB0aGUgbm9ydGhlcm4gRW5nbGlzaCBjaXR5LiBBYmVkaSwgYSAyMi15ZWFyLW9s
ZCBCcml0aXNoIGNpdGl6ZW4gYm9ybiB0byBMaWJ5YW4gcGFyZW50cywgZGllZCBpbiB0aGUgYXR0
YWNrLjwvcD48cD5BYmVkaSYjODIxNztzIGZhdGhlciwgUmFtYWRhbiBBYmVkaSwgd2FzIGFsbGVn
ZWRseSBhIG1lbWJlciBvZiB0aGUgYWwtUWFpZGEtYmFja2VkIExpYnlhbiBJc2xhbWljIEZpZ2h0
aW5nIGdyb3VwIGluIHRoZSAxOTkwcywgYWNjb3JkaW5nIHRvIGEgZm9ybWVyIExpYnlhbiBzZWN1
cml0eSBvZmZpY2lhbCwgQWJkZWwtQmFzaXQgSGFyb3VuLiBUaGUgZWxkZXIgQWJlZGkgZGVuaWVk
IHRoYXQgaGUgd2FzIHBhcnQgb2YgdGhlIG1pbGl0YW50IGdyb3VwIGFuZCB0b2xkIHRoZSBBc3Nv
Y2lhdGVkIFByZXNzIHRoYXQgaGlzIHNvbiB3YXMgbm90IGludm9sdmVkIGluIHRoZSBjb25jZXJ0
IGJvbWJpbmcgYW5kIGhhZCBubyBjb25uZWN0aW9uIHRvIG1pbGl0YW50cy48L3A+PHA+JiM4MjIw
O1dlIGRvbiYjODIxNzt0IGJlbGlldmUgaW4ga2lsbGluZyBpbm5vY2VudHMuIFRoaXMgaXMgbm90
IHVzLCYjODIyMTsgdGhlIDUxLXllYXItb2xkIEFiZWRpIHNhaWQgaW4gYSB0ZWxlcGhvbmUgaW50
ZXJ2aWV3IGZyb20gVHJpcG9saS48L3A+PHA+SGUgc2FpZCBoZSBzcG9rZSB0byBoaXMgc29uIGZp
dmUgZGF5cyBhZ28gYW5kIGhlIHdhcyBnZXR0aW5nIHJlYWR5IGZvciBhIHJlbGlnaW91cyBwaWxn
cmltYWdlIHRvIFNhdWRpIEFyYWJpYS4gSGUgc2FpZCBoaXMgc29uIHZpc2l0ZWQgTGlieWEgYSBt
b250aCBhbmQgYSBoYWxmIGFnbyBhbmQgd2FzIHBsYW5uaW5nIHRvIHJldHVybiB0byBMaWJ5YSB0
byBzcGVuZCB0aGUgaG9seSBtb250aCBvZiBSYW1hZGFuIHdpdGggdGhlIGZhbWlseS4gSGUgYWxz
byBkZW5pZWQgaGlzIHNvbiBoYWQgc3BlbnQgdGltZSBpbiBTeXJpYSBvciBmb3VnaHQgd2l0aCB0
aGUgSXNsYW1pYyBTdGF0ZSBncm91cCwgd2hpY2ggY2xhaW1lZCByZXNwb25zaWJpbGl0eSBmb3Ig
dGhlIGNvbmNlcnQgYm9tYmluZy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0xhc3QgdGltZSBJIHNwb2tlIHRvIGhp
bSwgaGUgc291bmRlZCBub3JtYWwuIFRoZXJlIHdhcyBub3RoaW5nIHdvcnJ5aW5nIGF0IGFsbCB1
bnRpbCAmIzgyMzA7IEkgaGVhcmQgdGhlIG5ld3MgdGhhdCB0aGV5IGFyZSBzdXNwZWN0aW5nIGhl
IHdhcyB0aGUgYm9tYmVyLCYjODIyMTsgdGhlIGVsZGVyIEFiZWRpIHNhaWQuPC9wPjxwPkhlIGNv
bmZpcm1lZCB0aGF0IGFub3RoZXIgc29uLCBJc21haWwsIDIzLCB3YXMgYXJyZXN0ZWQgVHVlc2Rh
eSBpbiBNYW5jaGVzdGVyLiBBIHRoaXJkIHNvbiwgMTgteWVhci1vbGQgSGFzaGltLCB3YXMgYXJy
ZXN0ZWQgaW4gVHJpcG9saSBsYXRlIFdlZG5lc2RheSBuaWdodCwgYWNjb3JkaW5nIHRvIGEgTGli
eWFuIGdvdmVybm1lbnQgc3Bva2VzbWFuLCBBaG1lZCBiaW4gU2FsZW0uIFRoZSBlbGRlciBBYmVk
aSB3YXMgYXJyZXN0ZWQgc2hvcnRseSBhZnRlciBzcGVha2luZyB0byB0aGUgQVAsIFNhbGVtIHNh
aWQuPC9wPjxwPlRoZSBhbnRpLXRlcnJvcmlzbSBmb3JjZSB0aGF0IHRvb2sgSGFzaGltIEFiZWRp
IGludG8gY3VzdG9keSBzYWlkIHRoYXQgdGhlIHRlZW5hZ2VyIGhhZCBjb25mZXNzZWQgdGhhdCBi
b3RoIGhlIGFuZCBoaXMgYnJvdGhlciB3ZXJlIG1lbWJlcnMgb2YgdGhlIElzbGFtaWMgU3RhdGUg
Z3JvdXAgYW5kIHRoYXQgaGUgJiM4MjIwO2tuZXcgYWxsIHRoZSBkZXRhaWxzJiM4MjIxOyBvZiB0
aGUgTWFuY2hlc3RlciBhdHRhY2sgcGxvdC48L3A+PHA+UmFtYWRhbiBBYmVkaSBmbGVkIFRyaXBv
bGkgaW4gMTk5MyBhZnRlciBNb2FtbWFyIEdhZGhhZmkmIzgyMTc7cyBzZWN1cml0eSBhdXRob3Jp
dGllcyBpc3N1ZWQgYW4gYXJyZXN0IHdhcnJhbnQuIEhlIHNwZW50IDI1IHllYXJzIGluIEJyaXRh
aW4gYmVmb3JlIHJldHVybmluZyB0byBMaWJ5YSBpbiAyMDExIGFmdGVyIEdhZGhhZmkgd2FzIG91
c3RlZCBhbmQga2lsbGVkIGluIHRoZSBjb3VudHJ5JiM4MjE3O3MgY2l2aWwgd2FyLiBIZSBpcyBu
b3cgYSBtYW5hZ2VyIG9mIHRoZSBDZW50cmFsIFNlY3VyaXR5IGZvcmNlIGluIFRyaXBvbGkuPC9w
PjxwPkJyaXRpc2ggcG9saWNlIHNhaWQgV2VkbmVzZGF5IHRoZXkgaGFkIG5vdCB5ZXQgZm91bmQg
dGhlIGJvbWIgbWFrZXIgaW4gdGhlIE1hbmNoZXN0ZXIgQXJlbmEgYXR0YWNrLCBpbmRpY2F0aW5n
IFNhbG1hbiBBYmVkaSB3YXMgcGFydCBvZiBhIGxhcmdlciBjZWxsLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQm
IzgyMTc7cyB2ZXJ5IGNsZWFyIHRoaXMgaXMgYSBuZXR3b3JrIHdlIGFyZSBpbnZlc3RpZ2F0aW5n
LCYjODIyMTsgQ2hpZWYgQ29uc3RhYmxlIElhbiBIb3BraW5zIHNhaWQuPC9wPjxwPkluIFdhc2hp
bmd0b24sIHRoZSBjaGFpcm1hbiBvZiB0aGUgVS5TLiBIb3VzZSYjODIxNztzIEhvbWVsYW5kIFNl
Y3VyaXR5IENvbW1pdHRlZSBzYWlkIHRoZSBib21iIHVzZWQgaW4gdGhlIGF0dGFjayBzdWdnZXN0
ZWQgYSAmIzgyMjA7bGV2ZWwgb2Ygc29waGlzdGljYXRpb24mIzgyMjE7IHRoYXQgbWlnaHQgaW5k
aWNhdGUgaXRzIG1ha2VyIGhhZCBmb3JlaWduIHRyYWluaW5nLiBSZXAuIE1pa2UgTWNDYXVsIHRv
bGQgdGhlIEFzc29jaWF0ZWQgUHJlc3MgdGhhdCB0aGUgYm9tYiB1c2VkIHRoZSBleHBsb3NpdmUg
VEFUUCwgdGhlIHNhbWUgb25lIHVzZWQgaW4gdGhlIGRlYWRseSBOb3ZlbWJlciAyMDE1IGF0dGFj
a3MgaW4gUGFyaXMgYW5kIHRoZSBNYXJjaCAyMDE2IGF0dGFjayBpbiBCcnVzc2VscyBjYXJyaWVk
IG91dCBieSBJc2xhbWljIFN0YXRlIGV4dHJlbWlzdHMuPC9wPjxwPk1jQ2F1bCBhbHNvIHNhaWQg
dGhlIGV2aWRlbmNlIHNvIGZhciBzdWdnZXN0ZWQgdGhhdCAmIzgyMjA7d2UmIzgyMTc7cmUgbm90
IGRlYWxpbmcgd2l0aCBhIGxvbmUgd29sZiBzaXR1YXRpb24uJiM4MjIxOzwvcD48cD5Ccml0aXNo
IGF1dGhvcml0aWVzIHdlcmUgZXhwbG9yaW5nIHdoZXRoZXIgdGhlIGJvbWJlciwgd2hvIGdyZXcg
dXAgaW4gTWFuY2hlc3RlciwgaGFkIGxpbmtzIHdpdGggb3RoZXIgY2VsbHMgYWNyb3NzIEV1cm9w
ZSBhbmQgTm9ydGggQWZyaWNhLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gdHdvIG9mZmljaWFscyBmYW1pbGlhciB3
aXRoIHRoZSBjYXNlIHdobyBzcG9rZSBvbiBjb25kaXRpb24gb2YgYW5vbnltaXR5IGJlY2F1c2Ug
dGhleSB3ZXJlIG5vdCBhdXRob3JpemVkIHRvIHNwZWFrIGFib3V0IHRoZSBvbmdvaW5nIGludmVz
dGlnYXRpb24uPC9wPjxwPk1lYW53aGlsZSwgc2NvcmVzIG9mIHBlb3BsZSBnYXRoZXJlZCBpbiBh
IE1hbmNoZXN0ZXIgc3F1YXJlIGZvciBhIG11bHRpLWZhaXRoIHZpZ2lsIGZvciB0aGUgYm9tYmlu
ZyB2aWN0aW1zLjwvcD48cD5BIHJhYmJpLCBJc2xhbWljIGxlYWRlcnMgYW5kIENocmlzdGlhbnMg
YWRkcmVzc2VkIHRoZSBzaG9ydCBtZWV0aW5nLCB2b3dpbmcgbm90IHRvIGxldCBoYXRlIGRyaXZl
IGEgd2VkZ2UgYmV0d2VlbiB0aGUgY2l0eSYjODIxNztzIGRpdmVyc2UgcmVsaWdpb3VzIGdyb3Vw
cy48L3A+PHA+SXJmYW4gQ2hpc2h0aSwgdGhlIGltYW0gb2YgTWFuY2hlc3RlciYjODIxNztzIGJp
Z2dlc3QgbW9zcXVlLCB0b2xkIHRoZSBjcm93ZCwgJiM4MjIwO1RoZXJlIGFyZSBubyBkaXZpc2lv
bnMgaGVyZSB0b25pZ2h0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIEJyaXRpc2ggZ292ZXJubWVudCBzYWlk
IGEgbmF0aW9uYWwgbWludXRlIG9mIHNpbGVuY2Ugd2lsbCBiZSBvYnNlcnZlZCBUaHVyc2RheSBt
b3JuaW5nIHRvIHJlbWVtYmVyIHRob3NlIHdobyBkaWVkIG9yIHdlcmUgYWZmZWN0ZWQgYnkgdGhl
IGF0dGFjay48L3A+PHA+T2ZmaWNpYWxzIGFsc28gc2FpZCB0aGF0IGZsYWdzIHdvdWxkIHJlbWFp
biBhdCBoYWxmLXN0YWZmIG9uIGdvdmVybm1lbnQgYnVpbGRpbmdzIHVudGlsIFRodXJzZGF5IGV2
ZW5pbmcuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.