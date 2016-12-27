Investigators study flight recorder from Black Sea jet crash

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+U09DSEksIFJ1c3NpYTogSW52ZXN0aWdhdG9ycyByZWNvdmVyZWQgdGhlIGZsaWdodC1kYXRh
IHJlY29yZGVyIGZyb20gYSBjcmFzaGVkIFJ1c3NpYW4gbWlsaXRhcnkgcGxhbmUgVHVlc2RheSBh
bmQgYmVnYW4gcmV2aWV3aW5nIGl0cyBjb250ZW50cyB0byBsZWFybiB3aHkgdGhlIGpldCB3ZW50
IGRvd24gbW9tZW50cyBhZnRlciB0YWtlb2ZmLCBraWxsaW5nIGFsbCA5MiBwZW9wbGUgYWJvYXJk
LCBpbmNsdWRpbmcgbWVtYmVycyBvZiBhIGZhbW91cyBjaG9pci48L3A+PHA+VGhlIFR1LTE1NCBj
cmFzaGVkIGludG8gdGhlIEJsYWNrIFNlYSBlYXJseSBTdW5kYXkgdHdvIG1pbnV0ZXMgYWZ0ZXIg
ZGVwYXJ0aW5nIGluIGdvb2Qgd2VhdGhlciBmcm9tIHRoZSBjaXR5IG9mIFNvY2hpLiBUaGUgcGxh
bmUgd2FzIGNhcnJ5aW5nIG1lbWJlcnMgb2YgdGhlIEFsZXhhbmRyb3YgRW5zZW1ibGUsIHdpZGVs
eSBrbm93biBhcyB0aGUgUmVkIEFybXkgQ2hvaXIsIHRvIGEgTmV3IFllYXImIzgyMTc7cyBjb25j
ZXJ0IGF0IGEgUnVzc2lhbiBtaWxpdGFyeSBiYXNlIGluIFN5cmlhLjwvcD48cD5NZWFud2hpbGUs
IHJlc2N1ZSB3b3JrZXJzIHJhY2VkIHRvIHdyYXAgdXAgdGhlaXIgZWZmb3J0cyB0byByZWNvdmVy
IGJvZGllcyBhbmQgd3JlY2thZ2UgYWhlYWQgb2YgcHJlZGljdGVkIGJhZCB3ZWF0aGVyLiBUaGUg
d29yayBoYXMgaW52b2x2ZWQgMyw1MDAgcGVvcGxlLCBpbmNsdWRpbmcgYWJvdXQgMjAwIG5hdnkg
ZGl2ZXJzIGZsb3duIHRvIHRoZSBzaXRlIGZyb20gYWxsIG92ZXIgUnVzc2lhLiBBaWRlZCBieSBk
cm9uZXMgYW5kIHN1Ym1lcnNpYmxlcywgdGVhbXMgaGF2ZSByZWNvdmVyZWQgMTIgYm9kaWVzIGFu
ZCBudW1lcm91cyBib2R5IGZyYWdtZW50cyBhYm91dCBhIG1pbGUgYXdheSBmcm9tIHRoZSBzaG9y
ZS48L3A+PHA+VGhlIG1haW4gZmxpZ2h0IHJlY29yZGVyIHdhcyBxdWlja2x5IGZsb3duIHRvIE1v
c2Nvdywgd2hlcmUgZXhwZXJ0cyBzdGFydGVkIGFuYWx5emluZyBpdCwgVHJhbnNwb3J0IE1pbmlz
dGVyIE1heGltIFNva29sb3Ygc2FpZC4gUHJlbGltaW5hcnkgZmluZGluZ3MgY291bGQgYmUgYXZh
aWxhYmxlIGFzIGVhcmx5IGFzIFdlZG5lc2RheSwgYWNjb3JkaW5nIHRvIHNvbWUgYXZpYXRpb24g
ZXhwZXJ0cy48L3A+PHA+SW52ZXN0aWdhdG9ycyB3ZXJlIGxvb2tpbmcgaW50byB3aGV0aGVyIHRo
ZSBjcmFzaCBtaWdodCBoYXZlIGJlZW4gY2F1c2VkIGJ5IGJhZCBmdWVsLCBwaWxvdCBlcnJvciwg
ZXF1aXBtZW50IGZhaWx1cmUgb3Igb2JqZWN0cyBzdHVjayBpbiB0aGUgZW5naW5lcy4gVGhlIHRv
cCBSdXNzaWFuIGludmVzdGlnYXRpdmUgYWdlbmN5LCBrbm93biBhcyB0aGUgSW52ZXN0aWdhdGl2
ZSBDb21taXR0ZWUsIHNhaWQgaXQgaGFkIHRha2VuIHNhbXBsZXMgZnJvbSBhIGZ1ZWwgdGFuayB1
c2VkIHRvIGZpbGwgdGhlIHBsYW5lLCB3aGljaCBmbGV3IGZyb20gTW9zY293JiM4MjE3O3MgQ2hr
YWxvdnNreSBtaWxpdGFyeSBhaXJwb3J0IGFuZCBzdG9wcGVkIGluIFNvY2hpIGZvciByZWZ1ZWxp
bmcuPC9wPjxwPlRoZSBjb21taXR0ZWUgYWxzbyBzYWlkIGl0IGZvdW5kIGEgd2l0bmVzcyB3aG8g
ZmlsbWVkIHRoZSBjcmFzaCBidXQgb2ZmZXJlZCBubyBkZXRhaWxzLjwvcD48cD5PbmxpbmUgcHVi
bGljYXRpb24gTGlmZS5ydSBwdWJsaXNoZWQgd2hhdCBpdCBkZXNjcmliZWQgYXMgYSBzY3JpcHQg
b2YgY29ja3BpdCBjb252ZXJzYXRpb24sIHdpdGggb25lIHBpbG90IHllbGxpbmcgYWJvdXQgYSBw
cm9ibGVtIHdpdGggdGhlIHBsYW5lJiM4MjE3O3MgZmxhcHMgYW5kIHRoZW4gc2hvdXRpbmc6ICYj
ODIyMDtDb21tYW5kZXIsIHdlIGFyZSBmYWxsaW5nISYjODIyMTsgSXQgd2FzIGltcG9zc2libGUg
dG8gdmVyaWZ5IHRoZSByZXBvcnQsIGJ1dCBMaWZlLnJ1IGlzIGtub3duIHRvIGhhdmUgZ29vZCBj
b25uZWN0aW9ucyB3aXRoIFJ1c3NpYW4gc2VjdXJpdHkgYWdlbmNpZXMuPC9wPjxwPkZsYXBzIGFy
ZSBtb3ZlYWJsZSBwYW5lbHMgbW91bnRlZCBvbiB0aGUgZWRnZSBvZiB0aGUgd2luZ3MgdG8gaW5j
cmVhc2UgbGlmdC48L3A+PHA+VGhlIEludGVyZmF4IG5ld3MgYWdlbmN5IHJlcG9ydGVkIHRoYXQg
dGhlIGZsYXBzIHdlcmUgbm90IGZ1bmN0aW9uaW5nIGluIHN5bmMsIGNhdXNpbmcgdGhlIGpldCB0
byBsb3NlIHNwZWVkIGFuZCB0cmlnZ2VyaW5nIGFuIGFlcm9keW5hbWljIHN0YWxsLiBJdCBhbHNv
IHNhaWQgdGhhdCB0aGUgcHJlbGltaW5hcnkgYW5hbHlzaXMgb2YgdGhlIGZsaWdodCByZWNvcmRl
ciBwb2ludGVkIGF0IHBpbG90IGVycm9yLjwvcD48cD5UaGUgZ292ZXJubWVudCBoYXMgc291Z2h0
IHRvIHF1ZWxsIHNwZWN1bGF0aW9uIHRoYXQgdGhlIGNyYXNoIG1pZ2h0IGhhdmUgYmVlbiBjYXVz
ZWQgYnkgYSBib21iIHBsYW50ZWQgb24gYm9hcmQgb3IgYSBwb3J0YWJsZSBhaXItZGVmZW5zZSBt
aXNzaWxlLiBBIHRlcnJvcmlzdCBhdHRhY2sgb24gYSBTeXJpYS1ib3VuZCBtaWxpdGFyeSBmbGln
aHQgd291bGQgYmFkbHkgZW1iYXJyYXNzIHRoZSBLcmVtbGluIGF0IGEgdGltZSB3aGVuIGl0IGJv
YXN0cyBhYm91dCB0aGUgc3VjY2VzcyBvZiBpdHMgY2FtcGFpZ24gaW4gU3lyaWEgYWZ0ZXIgQWxl
cHBvIGZlbGwgaW50byBQcmVzaWRlbnQgQmFzaGFyIEFzc2FkJiM4MjE3O3MgaGFuZHMuPC9wPjxw
PlJ1c3NpYSYjODIxNztzIG1haW4gZG9tZXN0aWMgc2VjdXJpdHkgYW5kIGNvdW50ZXItdGVycm9y
aXNtIGFnZW5jeSwgdGhlIEZTQiwgc2FpZCBpdCBmb3VuZCAmIzgyMjA7bm8gaW5kaWNhdGlvbnMg
b3IgZmFjdHMgcG9pbnRpbmcgYXQgdGhlIHBvc3NpYmlsaXR5IG9mIGEgdGVycm9yIGF0dGFjayBv
ciBhbiBhY3Qgb2Ygc2Fib3RhZ2UmIzgyMjE7IG9uIHRoZSBwbGFuZS48L3A+PHA+SG93ZXZlciwg
c29tZSBhdmlhdGlvbiBleHBlcnRzIGhhdmUgbm90ZWQgdGhhdCB0aGUgY3JldyYjODIxNztzIGZh
aWx1cmUgdG8gcmVwb3J0IGFueSB0ZWNobmljYWwgcHJvYmxlbSBhbmQgdGhlIGxhcmdlIGFyZWEg
b3ZlciB3aGljaCBmcmFnbWVudHMgb2YgdGhlIHBsYW5lIHdlcmUgc2NhdHRlcmVkIHBvaW50IHRv
IGEgcG9zc2libGUgZXhwbG9zaW9uIG9uIGJvYXJkLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.