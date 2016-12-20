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Invoking Syria, policeman kills Russian ambassador to Turkey

By Burhan Ozbilici and Suzan Fraser
Associated Press

Published: December 20, 2016 - 12:20 AM
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A man identified as Mevlut Mert Altintas gestures after shooting the Russian Ambassador to Turkey, Andrei Karlov, at a photo gallery in Ankara, Turkey, Monday. A gunman opened fire on Russia's ambassador to Turkey at a photo exhibition on Monday. The Russian foreign ministry spokeswoman said he was hospitalized with a gunshot wound. (AP Photo/Burhan Ozbilici)


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