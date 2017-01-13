Iran approved to import additional 130 tons of uranium

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VEVIUkFOLCBJcmFuOiBJcmFuJiM4MjE3O3MgRW5nbGlzaCBsYW5ndWFnZSBQcmVzcyBUViBp
cyByZXBvcnRpbmcgdGhhdCB3b3JsZCBwb3dlcnMgaGF2ZSBhcHByb3ZlZCBJcmFuIGltcG9ydGlu
ZyBhcyBtdWNoIGFzIDEzMCB0b25zIG9mIHVyYW5pdW0uPC9wPjxwPlRoZSBGcmlkYXkgcmVwb3J0
IHF1b3RlcyBCZWhyb3V6IEthbWFsdmFuZGksIHRoZSBBdG9taWMgRW5lcmd5IE9yZ2FuaXphdGlv
biBvZiBJcmFuIHNwb2tlc21hbiBhcyBzYXlpbmcgJiM4MjIwO3RoZSBKb2ludCBDb21taXNzaW9u
IG1vbml0b3JpbmcgdGhlIGltcGxlbWVudGF0aW9uIG9mIGEgMjAxNSBudWNsZWFyIGRlYWwgYmV0
d2VlbiBJcmFuIGFuZCB0aGUgUDUrMSBhcHByb3ZlZCB0aGUgcHVyY2hhc2Ugb24gdGhlIHBhcnQg
b2YgSXJhbiBkdXJpbmcgYSBtZWV0aW5nIGluIHRoZSBBdXN0cmlhbiBjYXBpdGFsIG9mIFZpZW5u
YSBvbiBXZWRuZXNkYXkuJiM4MjIxOzwvcD48cD5LYW1hbHZhbmRpIHNhaWQgdGhhdCB0aGUgY291
bnRyeSBoYWQgcHJldmlvdXNseSBib3VnaHQgMjIwIHRvbnMgb2YgdGhlIG1hdGVyaWFsLCBhbmQg
d2FzIGN1cnJlbnRseSBpbiBwb3NzZXNzaW9uIG9mIGEgdG90YWwgb2YgMzUwIHRvbnMuPC9wPjxw
PlRoZSBudWNsZWFyIGRlYWwgbGltaXRzIElyYW4mIzgyMTc7cyBhYmlsaXR5IHRvIGVucmljaCB1
cmFuaXVtIGluIGV4Y2hhbmdlIGZvciB0aGUgbGlmdGluZyBvZiBzb21lIGludGVybmF0aW9uYWwg
ZWNvbm9taWMgc2FuY3Rpb25zLiBJdCBhbGxvd3MgSXJhbiB0byBjb25kdWN0IHBlYWNlZnVsIGF0
b21pYyByZXNlYXJjaC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.