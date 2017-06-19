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Iran calls missile attack on Syria militants a wider warning

By Nasser Karimi And Jon Gambrell
Associated Press

Published: June 19, 2017 - 09:33 AM
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In this picture released by the Iranian state-run IRIB News Agency on Monday, June 19, 2017, a missile is fired from city of Kermanshah in western Iran targeting the Islamic State group in Syria. Iran's powerful Revolutionary Guard, a paramilitary force in charge of the country's missile program, said it launched six Zolfaghar ballistic missiles from the western provinces of Kermanshah and Kurdistan. (IRIB News Agency, Morteza Fakhrinejad via AP)


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