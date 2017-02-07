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Iran’s top leader mocks ’newcomer’ Trump

Associated Press

Published: February 7, 2017 - 09:50 AM
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In this picture released by an official website of the office of the Iranian supreme leader, Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei attends a meeting with a group of the air force commanders in Tehran, Iran, Tuesday, Feb. 7, 2017. Iran's supreme leader said Tuesday that "newcomer" President Donald Trump had shown the "real face" of the United States, after the American leader accused Iran of being ungrateful for sanctions relief approved by the Obama administration and vowed a tougher stance. (Office of the Iranian Supreme Leader via AP)


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